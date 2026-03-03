볼빅, 자개 문양 퍼팅 라인 넣은 엑시아 K-헤리티지 에디션 골프볼 출시

이미지 확대 한국 전통 자개 문양 퍼팅 라인을 새겨넣은 볼빅 프리미엄 골프공 ‘엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션. 볼빅 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한국 전통 자개 문양 퍼팅 라인을 새겨넣은 볼빅 프리미엄 골프공 ‘엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션. 볼빅 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국산 골프 브랜드 볼빅(대표 홍승석)은 한국 전통 자개 문양 퍼팅 라인을 새겨넣은 프리미엄 골프공 ‘엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션’을 출시했다고 3일 밝혔다.엑시아 K-헤리티지 에디션 골프볼엔 블루, 퍼플, 그린, 레드 컬러로 각각 구현된 홀로그램 자개 패턴으로 정교하게 설계된 360도 퍼팅라인이 적용되어 직관적인 에이밍을 돕는다.볼빅은 엑시아 K-헤리티지 에디션은 한국적 아름다움과 기술력이 결합된 프리미엄 제품으로 한국 뮨화의 세계적 위상에 발맞춰 세계 각국 골퍼들에게 새로운 감성을 제공한다고 설명했다.엑시아 K-헤리티지 에디션 골프볼은 안정적인 경도 분포를 갖춘 소프트 듀얼 코어를 적용해 한층 부드러운 타구감과 강한 반발력을 동시에 구현하여 비거리 향상을 완성했다.강하면서도 유연한 A1 커버를 더해 일관된 스핀 성능과 우수한 컨트롤을 제공한다.또한 F.N.C 글로시 코팅을 적용해 내오염성과 내구성을 강화했으며, 높은 발수 성능으로 다양한 필드환경에서도 안정적인 퍼팅 롤을 유지할 수 있도록 설계됐다.