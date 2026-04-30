하형주 체육공단 이사장, ‘모두가 즐기는 스포츠 잇기’ 캠페인 동참

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하형주 체육공단 이사장, ‘모두가 즐기는 스포츠 잇기’ 캠페인 동참

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-04-30 15:57
수정 2026-04-30 15:57
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세줄 요약
  • 하형주 이사장, 스포츠 잇기 캠페인 동참
  • 격차 없는 스포츠 참여 환경 조성 취지
  • 다음 참여자로 체육계·종교계 인사 지명
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하형주 국민체육공단 이사장. 국민체육진흥공단 제공
하형주 국민체육공단 이사장. 국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 30일 하형주 이사장이 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 잇기 캠페인에 동참한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 지역·성별·연령 등 격차 없는 스포츠 참여 환경 조성이라는 정부의 국정과제인 ‘모두가 즐기는 스포츠’의 조속한 실현을 위해 체육공단과 문화체육관광부가 주도적으로 추진 중인 스포츠 활동 장려 캠페인이다.

지난 23일 김대현 문체부 2차관이 출발선을 끊은 이번 캠페인에서 하 이사장은 김 차관의 지목을 받으며 캠페인 동참의 뜻을 밝혔다. 평소 걷기와 가벼운 러닝을 즐기는 하 이사장은 제64회 스포츠주간을 기념해 지난 26일 올림픽공원에서 열린 ‘땀송송 운동해봄제’에 참여해 임직원과 함께 직접 스포츠를 즐기며 운동의 중요성을 강조했다.

하 이사장은 다음 참여자로 최관용 한국체육학회장, 조계종 문화부장 성원스님, 문원재 한국체대 총장을 지명하며 이번 캠페인을 이어간다.

하 이사장은 “매주가 스포츠주간인 것처럼 모든 국민이 일상 속 스포츠를 통해 건강한 삶을 누렸으면 한다”며 “체육공단도 대한민국 방방곡곡 모두가 격차 없이 스포츠를 마음껏 누리는 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
이제훈 전문기자
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