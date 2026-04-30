하형주 체육공단 이사장, ‘모두가 즐기는 스포츠 잇기’ 캠페인 동참

세줄 요약 국민체육진흥공단 하형주 이사장이 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 잇기 캠페인에 동참했다. 지역·성별·연령 격차 없이 누구나 스포츠를 즐기는 환경을 만들자는 취지로, 문체부와 체육공단이 함께 추진하는 활동이다. 하형주 이사장, 스포츠 잇기 캠페인 동참

격차 없는 스포츠 참여 환경 조성 취지

다음 참여자로 체육계·종교계 인사 지명

이미지 확대 하형주 국민체육공단 이사장. 국민체육진흥공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 하형주 국민체육공단 이사장. 국민체육진흥공단 제공

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국민체육진흥공단은 30일 하형주 이사장이 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 잇기 캠페인에 동참한다고 밝혔다.이번 캠페인은 지역·성별·연령 등 격차 없는 스포츠 참여 환경 조성이라는 정부의 국정과제인 ‘모두가 즐기는 스포츠’의 조속한 실현을 위해 체육공단과 문화체육관광부가 주도적으로 추진 중인 스포츠 활동 장려 캠페인이다.지난 23일 김대현 문체부 2차관이 출발선을 끊은 이번 캠페인에서 하 이사장은 김 차관의 지목을 받으며 캠페인 동참의 뜻을 밝혔다. 평소 걷기와 가벼운 러닝을 즐기는 하 이사장은 제64회 스포츠주간을 기념해 지난 26일 올림픽공원에서 열린 ‘땀송송 운동해봄제’에 참여해 임직원과 함께 직접 스포츠를 즐기며 운동의 중요성을 강조했다.하 이사장은 다음 참여자로 최관용 한국체육학회장, 조계종 문화부장 성원스님, 문원재 한국체대 총장을 지명하며 이번 캠페인을 이어간다.하 이사장은 “매주가 스포츠주간인 것처럼 모든 국민이 일상 속 스포츠를 통해 건강한 삶을 누렸으면 한다”며 “체육공단도 대한민국 방방곡곡 모두가 격차 없이 스포츠를 마음껏 누리는 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.