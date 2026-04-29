체육공단, 주한 이탈리아 대사관과 서울올림픽조각공원 투어 프로그램 진행

세줄 요약 국민체육진흥공단이 주한 이탈리아 대사관과 함께 서울올림픽 조각공원 투어 프로그램을 열었다. 이탈리아 작가의 작품을 해설과 함께 관람하고 중앙정원에서 양국의 우정을 나누며, 1988 서울올림픽의 문화 유산을 국제적으로 알리는 계기를 마련했다. 체육공단, 이탈리아 대표단과 조각공원 투어 진행

이탈리아 작가 작품 관람, 문화적 유대 강화

서울올림픽 레거시 국제 확산 계기 마련

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국민체육진흥공단은 29일 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사를 비롯한 이탈리아 대표단 등과 함께 서울올림픽 조각공원 투어프로그램을 진행했다고 밝혔다.이번 프로그램은 외교 기관을 대상으로 자국 예술가의 작품을 매개로 한 문화적 유대감 형성 및 서울올림픽 레거시의 국제적 확산을 위해 마련됐다.지난 28일 올림픽공원에서 진행된 프로그램에는 하형주 이사장을 비롯한 체육공단 임직원과 가토 대사를 포함한 10여 명의 이탈리아 대표단이 함께했다.대표단은 서울올림픽 조각공원 내 설치된 이탈리아 작가의 작품을 해설과 함께 관람한 후 올림픽회관 내 중앙정원으로 자리를 옮겨 양국의 우정을 다지는 시간을 이어갔다.가토 대사는 “스포츠와 예술로 피어난 1988년 서울올림픽의 유산을 현장에서 경험하게 되어 매우 기쁘다”라며 “인류 공통의 자산인 ‘올림픽 레거시’가 시공간을 초월해 양국의 영원한 우정과 문화를 이어주는 강력한 허브 역할을 지속하리라 확신한다”고 소감을 전했다.