대한핸드볼협회, 정기대의원총회서 국대 경쟁력 강화방안 논의…곽노정 회장 “K핸드볼 국제경쟁력 강화총력”

갈수록 국제경쟁력을 잃고 있는 핸드볼의 위상을 회복하기 위해 대한핸드볼협회가 국가대표팀 경쟁력 강화방안을 집중 논의했다.대한핸드볼협회는 26일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 2026 정기대의원총회를 갖고 오는 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 대표팀 전력을 빠르게 끌어올려 과거 국제대회를 제패하며 국민에게 감동을 안겼던 ‘K핸드볼’ 위상을 회복하자는 데 뜻을 모았다.이날 총회에는 곽노정 대한핸드볼협회 회장 겸 SK하이닉스 사장을 비롯해 남녀 국가대표 감독인 조영신,이계청 감독 등이 참석했다.참석자들은 우선 부상 등의 이유로 핵심 선수가 대표팀에 들어오지 못하는 일이 없도록 선수 소집 과정 정비 및 각 구단 협조 체계 강화, 협회 의무위원회의 전담 의료 지원 등 최적의 시스템을 구축키로 했다.또 일본과 중동 등 아시아권 경쟁국의 전력을 분석하는 전문 팀을 구성해 관련 데이터 확보 역량을 보완할 계획이다. 마지막으로 K핸드볼만의 ‘불굴 DNA’를 복원하기 위해 멘털 트레이닝과 체력 보강에도 만전을 기한다는 것이다.총회에 참석한 전국 시도협회장 역시 대표팀 경쟁력 강화가 최우선 과제라는 데 공감하며 각 시도 차원에서 저변 확대와 지역 연고 H리그 팀 우수 선수의 대표팀 소집 협조 등에 힘을 보태기로 했다.곽노정 회장은 “K핸드볼의 국제 경쟁력 강화와 재도약을 위해 전국 핸드볼인이 원팀으로 힘을 결집해 나갈 것”이라며 “앞으로 스포츠토토 진입, 한일 통합리그와 같은 국제 협력 등 여러 과제에 도전하며 우리 핸드볼이 국민께 감동을 전하고 지지와 성원을 받는 스포츠가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.