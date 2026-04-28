[포토] 국군장병 취업박람회 ‘인산인해’

세줄 요약 국방부가 28~29일 킨텍스 7홀에서 2026 국군장병 취업박람회를 개최한다. 전역 예정 초급 간부와 장병을 대상으로 AI 체험관, 단기 간부 현장매칭관, 세미나와 멘토링관을 운영하며 채용 상담과 직무 탐색을 지원한다. 국군장병 취업박람회, 킨텍스서 28~29일 개최

전역 예정 초급 간부·장병 대상 구직 지원

AI 체험관·현장매칭관 첫 운영

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국방부가 ‘2026년 국군장병 취업박람회’를 개최한다. 국방부가 1998년부터 매년 개최해 온 국군장병 취업박람회는 전역 예정 초급 간부 및 장병을 대상으로 열리는 구직자와 구인 기업 간 만남의 장이다. 올해는 ‘특명! 내일(Tomorrow)을 잡(Job)아라’라는 슬로건 아래 28, 29일 양일간 킨텍스 7홀에서 개최된다.올해 행사에서는 인공지능 시대 급변하는 채용 환경을 반영한 ‘AI 체험관’이 처음으로 운영된다. 장병들은 실제 채용 과정과 유사한 환경의 체험관에서 AI 기반 직무 적성 탐색, 자기소개서 작성, 모의 면접 등을 진행하며 본인의 강점과 적성을 평가할 수 있다.또한 ‘단기 간부 현장매칭관’도 새롭게 운영된다. 군 간부 채용에 관심이 높은 6개 기업의 인사 담당자가 직접 현장 면접과 채용 상담을 실시한다. 전역을 앞둔 초급 간부들이 경력 단절 없이 군에서 쌓은 리더십과 실무 능력을 인정받을 수 있는 자리다.전역을 앞둔 장병들의 취업 궁금증을 해소해 주는 맞춤형 프로그램도 운영한다. 세미나관에서는 기업 인사 담당자와 취업 성공 선배들이 참가하고, 멘토링관에서는 기업과 공공기관 등의 전·현직자들이 최근 채용 동향과 직무별 핵심 역량을 설명한다.