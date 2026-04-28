“안민석이 내 군대 동기!”…평택선관위, 학생에 ‘선거인단 가입 요구’ 교사 고발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“안민석이 내 군대 동기!”…평택선관위, 학생에 ‘선거인단 가입 요구’ 교사 고발

안승순 기자
입력 2026-04-28 15:49
수정 2026-04-28 15:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 수업 중 학생 대상 선거인단 가입 요구
  • 후보와 친분 과시하며 전화 연결 진행
  • 선관위 고발, 교육지원청 감사 착수
이미지 확대
평택시선거관리위원회
평택시선거관리위원회


안민석 경기도교육감 예비후보와의 친분을 과시하며 자신이 가르치는 학생들을 대상으로 선거운동을 한 혐의로 현직 고등학교 교사가 선관위에 고발됐다.

28일 평택시선거관리위원회는 공직선거법 위반 혐의로 평택 A고교 교사 B씨를 이날 평택경찰서에 고발했다고 밝혔다.

B씨는 지난 4월 10일 자신의 수업 중 학생들에게 안 예비후보 선거인단 가입 링크를 배포하고, 학생들에게 그 자리에서 가입할 것을 요구한 혐의를 받고 있다.

그는 안 예비후보와 자신이 ‘공군 동기’임을 언급하며 수업 중 후보와 전화 연결을 하고, 당선 시 취임식 때 ‘학생대표 참석’ 등을 약속한 것으로도 알려졌다.

공직선거법 제60조 제1항에 따르면 교원은 선거운동을 할 수 없다.



한편 평택교육지원청도 지난 15일부터 B씨에 대한 감사를 진행 중이다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
교사 B씨가 학생들에게 요구한 구체적인 행동은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로