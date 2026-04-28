[속보] 코스피, 6641.02로 마감…이틀 연속 사상 최고치 경신

세줄 요약 코스피가 장중 6700선을 돌파하며 이틀 연속 사상 최고치를 새로 썼다. 전 거래일보다 0.39% 오른 6641.02로 마감했다. 코스닥은 0.86% 하락한 1215.58로 장을 마쳤다. 코스피, 장중 6700선 돌파하며 최고치 경신

전 거래일 대비 0.39% 상승, 6641.02 마감

코스닥은 0.86% 하락, 1215.58로 종료

이미지 확대 코스피가 사상 최고치 기록을 경신한 28일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.4.28. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 사상 최고치 기록을 경신한 28일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.4.28. 연합뉴스

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코스피가 장중 6700선을 돌파하며 이틀 연속 사상 최고 기록을 갈아치웠다.28일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전 거래일보다 0.39% 상승한 6641.02로 장을 마감했다.이날 지수는 전날보다 0.48% 오른 6646.80으로 출발한 뒤 강세 흐름을 유지했다. 한때 6712.73까지 치솟으며 전날 세운 역대 최고치 기록을 하루 만에 경신하기도 했다.반면 코스닥 지수는 전 거래일보다 0.86% 하락한 1215.58로 장을 마쳤다.