타이완관광청, 한국 홍보 활동 전개… ‘24시간 대만족’ 캠페인 여름 휴가객 유치

세줄 요약 타이완관광청이 2025년 한국인 방문객 100만명 돌파에 맞춰 서울 성수동 로드쇼와 신라호텔 B2B 설명회를 열었다. 미식 체험, 공연, 게임존 등으로 타이완의 낮과 밤 매력을 알리며 여름 휴가객 유치에 나섰다. 한국인 방문객 100만명 돌파, 대만 홍보 강화

성수동 로드쇼로 미식·공연·체험 행사 진행

신라호텔 B2B 설명회로 업계 상담 200건 이상

이미지 확대 (사진=타이완관광청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=타이완관광청 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2025년 타이완을 방문한 한국인 여행객이 100만명을 돌파한 가운데, 타이완관광청이 여름 휴가객 유치를 위한 대규모 홍보 활동에 나섰다. 올해 1분기(1~3월)에만 약 32만명의 한국인이 타이완을 찾으며 전년 대비 2.6%의 성장률을 기록했다. 이에 타이완관광청은 73명의 현지 관광업계 대표단과 함께 서울을 방문해 다채로운 홍보 활동을 펼쳤다.이번 행사는 ‘나는 대만족입니다’와 ‘빛나는 타이완, 24시간 대만족’을 메인 슬로건으로 해 타이완의 낮부터 밤까지 아우르는 다채로운 관광 정보를 제공함은 물론, 동시에 여름 휴가철을 겨냥해 한국인 여행객들을 가장 ‘타이완’스러운 분위기를 만끽할 수 있는 곳으로 초대했다.이번 홍보 활동은 지난 25일과 26일 이틀에 걸쳐 젊은 세대가 많이 찾는 서울 성수동에서 로드쇼가 진행됐다. 현장에는 ‘쇼핑은 24시간(購物不打烊)’을 테마로 한 포토월, ‘나만의 타이완 100ways 찾기(尋找你的台灣百Ways)’ 게임존이 마련됐다. 야시장에서 즐길 수 있는 ‘링 던지기’ 게임을 콘셉트로 해 미식, 생태 등의 주제가 적힌 판에 고리를 던지면, 이에 해당하는 우육면, 트레킹 등과 같은 요소를 찾아 자신만의 타이완 여행 방법을 찾는 것이다.또한 옌수지, 루웨이 등 타이완의 대표 야식을 선보이고, 딴빙, 또우쟝을 직접 만들어 볼 수 있는 쿠킹 클래스가 마련돼 한국인들이 타이완의 미식을 직접 체험하고 맛볼 수 있도록 했다. 화롄 위엔샹(原鄉)의 A-R-T 무용단과 DJ 루니는 원주민 문화를 엿볼 수 있는 공연을 선보였다.이외에도 버블티 캔들 DIY, 소궁직 매듭 팔찌 만들기 및 활자판 인쇄 체험 등 풍성한 이벤트가 준비돼 현장에는 2000명 이상의 시민들이 참여하면서 타이완의 미식과 문화를 다방면으로 즐길 수 있는 자리를 가졌다.이어 타이완관광청은 4월 27일 서울 신라호텔에서 타이완관광 B2B 설명회를 개최했다. 한국 여행업계 관계자들에게 최신 타이완 관광 정보를 제공하고 양측 관광 업계 간의 200건 이상의 비즈니스 상담이 이루어지는 활발한 교류로 현장의 열기가 뜨거웠다.현장에는 주한국타이베이대표부 구고위(丘高偉) 대표가 자리해 타이완 대표단을 격려했다. 구 대표는 “타이완과 한국은 지리적으로 가까울 뿐만 아니라, 문화적으로도 많은 공통점을 지니고 있어, 양측의 교류가 활발해짐에 따라 관광은 서로를 이해하고, 우호적으로도 중요한 교량 역할을 하고 있다”고 밝혔다.이어 “타이완은 앞으로도 지속적으로 관광업을 통한 긴밀한 협력으로 스마트하고 지속 가능한 여행을 추진하며, 여행객의 수요에 부합하는 테마 상품 개발함으로써 교류를 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.본 행사에 참석한 한국여행업협회(KATA) 이진석 회장 역시 “타이완의 여행 환경은 활기찬 에너지로 가득하며, 낮과 밤 구분 없이 자유로운 분위기를 느낄 수 있어 여행객에게 높은 편의와 만족도를 제공한다”고 전했다.이어 “타이완과 한국의 업계 관계자들이 협력하고 노력하여 한국 여행객들에게 즐겁고 유익한 타이완 여행의 경험을 선사할 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.교통부 관광서 국제조 정이핑(鄭憶萍) 부조장은 환영사에서 양측 업계 관계자들에게 다년간 펼쳐온 교류와 노력에 감사를 표했다. 정 부조장은 “한국인들이 타이완을 미식에 그치지 않고 더욱 깊이 있고 현지다운 정취를 느낄 수 있는 ‘타이완 감성’으로 확장됐다”며 “타이완은 미식과 아름다운 풍경뿐만 아니라 세계에서 가장 안전한 여행지로서 인정받고 있다”고 강조했다.