제주선 공군부대 예비군 훈련 중 연습용 지뢰 쾅… 7명 부상

예비군 6명·공군 부사관 1명 경상
인근 병원서 치료…특이소견 없어 귀가
위병소 통과하는 폭발물 처리반
10일 오후 경기도 파주시 육군 모 부대에서 훈련 중 폭발 사고가 일어나 폭발물 처리반이 위병소를 통과하고 있다. 연합뉴스
파주 육군 포병부대에서 모의탄 폭발 사고가 난 지난 10일 제주도 공군부대에서는 예비군 훈련 중 연습용 지뢰(클레이모어) 뇌관이 터져 7명이 다치는 사고가 발생한 것으로 알려졌다.
11일 공군에 따르면 전날 제주 서귀포시 소재 공군 부대에서 연습용 뇌관이 터지면서 예비군 훈련을 받던 예비군 6명과 교관(부사관) 1명이 찰과상과 이명 등 경상을 입었다. 부상자들은 인근 민간 병원에서 치료받고 귀가했다.
7명 모두 이비인후과와 정형외과 검사 결과 특이 소견은 없었다고 공군은 설명했다.
부대는 길이 6㎝·직경 6.5㎜의 연습용 뇌관이 터져 사고가 발생한 것으로 보고 상급 부대 감찰실을 통해 정확한 경위를 조사 중이다.
한편, 전날인 지난 10일 파주 적성면 소재 육군 포병부대에서 훈련 중 폭발사고가 나 군인 10명이 다쳤다. 이들 중 2명은 중상이다.
