“정가보다 2배 뛰었다”…성심당 한정판 케이크, 당근마켓 거래 ‘대란’

대전의 유명 베이커리 성심당이 겨울 시즌을 맞아 선보인 한정 케이크가 중고 거래 시장에서 정가의 두 배를 넘는 가격에 팔리며 거래 시장이 과열 양상을 보이고 있다.24일 당근마켓 등 중고 거래 사이트를 살펴본 결과, 성심당 케이크 대리구매 게시글이 다수 확인됐다.한 판매자는 “대전 방문 예정, 딸기시루 케이크 대신 구매해드립니다”라는 글과 함께 10만원을 제시했으며, 이 거래는 판매 완료된 상태다.웃돈을 얹어서라도 구매하겠다는 수요는 이어지고 있다. 정가 4만 9000원짜리 딸기시루를 6만 5000원 이상 지불하겠다는 구매 희망 글이 여러 건 게시됐다. 심지어 15만원을 제시한 글까지 등장했다.성심당은 지난 23일부터 25일까지 크리스마스 시즌을 겨냥한 한정 상품을 판매한다. 딸기를 메인으로 한 케이크 라인업에는 말차를 더한 ‘말차시루’(4만 3000원)와 생딸기를 풍성하게 얹은 ‘딸기시루’(4만 9000원)가 포함됐다. 딸기 크레페와 딸기 타르트 등 계절 디저트도 함께 선보였다.시즌 한정 출시와 연말 특수가 겹치면서 매장 대기 행렬은 평소 대비 4~5배가량 길어졌다. 개장 전부터 긴 줄이 형성되는 등 구매 경쟁이 치열한 상황이다.이에 성심당 측은 공식 대응에 나섰다. 성심당은 자사 홈페이지를 통해 “최근 성심당 제품의 무단 구매대행(제3자 판매) 사례가 확인되고 있다”며 “제품 특성상 운송 중 변질, 위생 문제, 파손 등 여러 위험 요소가 존재한다”고 우려를 표했다.이어 “성심당은 공식 매장 및 홈페이지를 제외한 모든 구매대행 판매 행위를 엄격하게 금지한다”고 선을 그었다.