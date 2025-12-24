빈민가의 청년들의 인생 역전…9천만원짜리 ‘다이아몬드’ 발견

방금 들어온 뉴스

빈민가의 청년들의 인생 역전…9천만원짜리 ‘다이아몬드’ 발견

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-24 06:51
수정 2025-12-24 06:51
이미지 확대
인도 청년들이 발견한 15.34캐럿짜리 다이아몬드. BBC 방송 캡처
인도 청년들이 발견한 15.34캐럿짜리 다이아몬드. BBC 방송 캡처


생활고에 시달리던 인도의 20대 청년 두 명이 빌린 지 몇 주밖에 되지 않은 땅에서 15.34캐럿짜리 다이아몬드를 발견해 화제다.

최근 BBC에 따르면 인도 중부의 다이아몬드 채굴 지역인 ‘판나’에서 사티시 카틱(24)과 사지드 모하메드(23)는 불과 몇 주 전 임대한 땅에서 크고 반짝이는 돌을 우연히 발견했다.

이들은 해당 돌을 다이아몬드 감정소로 가져갔고, 감정 결과 15.34캐럿짜리 천연 다이아몬드로 확인됐다.

이는 자연 다이아몬드 가운데서도 가장 뛰어난 품질에 속한다.

다이아몬드 감정사 아누팜 싱은 “이 다이아몬드의 예상 시장 가치는 500만~600만 루피(약 7500만~9000만원)이며, 곧 경매에 부쳐질 예정”이라고 밝혔다.

갑작스러운 행운에 두 사람은 기쁨을 감추지 못했다.

이들은 “이제 누이들을 결혼시킬 수 있게 됐다”며 “당장은 사업을 확장하거나 대도시로 이사할 계획은 없고, 가족을 돕는 데 집중하고 싶다”고 전했다.

어린 시절부터 친구였던 두 사람은 가난한 가정의 막내아들로, 카틱은 정육점을 운영하고 있으며 모하메드는 과일 장사로 생계를 이어가고 있다.

이들은 최근 생활비 상승으로 결혼 비용조차 감당하기 어려운 상황에서 마지막 희망으로 다이아몬드 채굴용 토지를 임대했다고 밝혔다.

판나는 인도에서도 개발이 더딘 지역 중 하나로, 빈곤과 높은 실업률로 고생하는 곳이다.

그러나 인도 내 대부분의 다이아몬드가 이곳에 매장돼 있어 주민들 사이에서는 다이아몬드 탐사가 흔한 일이다.

대부분의 광산은 연방 정부가 운영하지만, 주 정부는 매년 소액의 임대료로 주민들에게 땅을 빌려준다.

일자리를 구하지 못한 주민들은 땅을 빌려 행운을 고대하지만, 성공 사례가 드물다.
문경근 기자
