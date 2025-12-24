‘강남 스타벅스’ 순식간에 아수라장…20대 ‘소화기 난동’에 70명 와르르

방금 들어온 뉴스

‘강남 스타벅스’ 순식간에 아수라장…20대 ‘소화기 난동’에 70명 와르르

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025-12-24 15:00
수정 2025-12-24 15:00
이미지 확대
서울 시내 한 스타벅스 매장의 모습. 연합뉴스
서울 시내 한 스타벅스 매장의 모습. 연합뉴스


서울 강남의 한 스타벅스 매장에서 발생한 소화기 난동 사건으로 70여명의 시민이 긴급 대피하는 아찔한 상황이 벌어졌다.

서울 강남경찰서는 이 사건과 관련해 20대 여성 A씨를 입건 전 조사 중이라고 24일 밝혔다.

사건은 전날 오후 6시쯤 발생했다.

매장 안에서 A씨는 갑자기 소화기를 분사하며 난동을 벌였다.

현장이 순식간에 혼란에 빠지면서 손님을 포함한 70여명이 대피하는 소동이 벌어졌다.

다만 다친 사람은 한 명도 없었다.

경찰 조사에서 A씨에게 음주나 약물 투약 정황은 확인되지 않았다.

해당 매장은 사건 직후 약 30분간 문을 닫고 내부를 정돈한 뒤 곧바로 영업을 재개한 것으로 전해졌다.
김성은 기자
