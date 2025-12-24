주식부호 100인 발표…이재용 1위·BTS 멤버도 이름 올렸다

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

올해 말 기준 국내 주식부호 상위 100인의 지분 가치가 1년 새 약 70조원 늘어나 177조원에 달한 것으로 나타났다. 재벌 총수부터 창업가, K-팝 스타까지 순위에 이름을 올리며 주식부호 지형도에도 변화가 감지된다.24일 기업데이터연구소 CEO스코어가 지난해 12월 말과 이달 19일 기준 상장사 개별 주주별 보유 주식과 주식 가치를 조사한 결과, 상위 100인의 보유 지분 가치는 107조 6314억원에서 177조 2131억원으로 69조 5817억원(64.6%) 증가했다.1위는 이재용 삼성전자 회장이다. 이 회장의 보유 주식 가치는 같은 기간 12조 330억원에서 23조 3590억원으로 11조 3260억원(94.1%) 급증했다. 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명 등 보유 종목 주가 상승의 영향이 컸다. 특히 삼성전자 보유 주식 가치는 5조 1885억원에서 10조 3666억원으로 거의 두 배 늘었다.2위는 조정호 메리츠금융지주 회장으로 10조 7131억원, 3~5위는 홍라희 리움미술관 명예관장(9조 8202억원), 이부진 호텔신라 사장(8조 8389억원), 이서현 삼성물산 사장(8조 1173억원) 순으로 삼성가(家) 인사들이 상위권을 형성했다.신진 주식부호도 두드러졌다. 창업 1세대인 박순재 알테오젠 대표(4조 5723억원)와 방시혁 하이브 의장(4조 1230억원)이 각각 8위와 10위에 올랐다. 남도현 에임드바이오 CTO, 김병수 로보티즈 대표, 김동관 한화그룹 부회장 등 20명은 새로 상위 100인에 진입했다.연령대별로 보면 30대 부호의 존재감도 커졌다. 1988년생 김병훈 에이피알 대표(2조 9047억원)와 오준호 레인보우로보틱스 창업자의 자녀인 오수정씨(1986년생)가 30대 상위권에 이름을 올렸다. 30세 이하 상위 100인의 지분 가치는 8010억원으로 47.8% 증가했다.특히 K-팝 그룹 방탄소년단 멤버 지민, 뷔, 정국도 30세 이하 주식부호 상위 100인에 포함되며 눈길을 끌었다.CEO스코어는 “대형주 주가 상승과 바이오·엔터테인먼트 등 성장 산업의 약진이 상위 주식부호 지분 가치 확대에 영향을 미쳤다”고 분석했다.