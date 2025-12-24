어쩌면 크리스마스에 어울릴지도… 제주 온 ‘일본 팝아트 거장’ 나라 요시토모

요시토모 작품 7점 등 日작가 125점 선봬

아오모리현 자매결연 10주년 기념 전시

이미지 확대 제주도립미술관의 국제교류전 ‘바람과 숲의 대화’에서 전시 중인 나라 요시토모 작품들. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도립미술관의 국제교류전 ‘바람과 숲의 대화’에서 전시 중인 나라 요시토모 작품들. 제주도 제공

이미지 확대 나라 요시토모의 ‘Y.N.(Self-portrait)’(2002년). 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 나라 요시토모의 ‘Y.N.(Self-portrait)’(2002년). 제주도 제공

세계적으로 사랑받는 일본 현대미술 거장 나라 요시토모(66)의 작품들이 제주를 찾았다.제주도 도립미술관은 국제교류전 ‘바람과 숲의 대화’를 통해 나라 요시토모의 작품 7점을 포함해 제주와 일본 작가들의 작품 125점을 선보이고 있다고 24일 밝혔다. 이번 전시는 내년 3월 15일까지 이어진다.제주도와 일본 아오모리현의 자매결연 10주년을 기념해 제주도립미술관과 아오모리현립미술관이 공동으로 마련한 전시다. 두 지역의 작품을 단순히 병렬적으로 소개하는 데 그치지 않고, 서로 다른 자연과 역사, 문화 속에서 형성된 공통의 감각을 예술을 통해 발견하고 소통하는 데 초점을 맞췄다.나라 요시토모는 일본 아오모리현 출신의 네오팝 아트를 대표하는 작가로, 그의 작품 속 소녀와 아이들은 순수함과 분노, 고독과 저항이 공존하는 현대인의 내면을 상징적으로 드러낸다. 이번 전시에서는 아오모리현립미술관 소장 작품인 ‘아주 멀리 떨어져 있다(So far apart)’를 비롯한 대표작 7점이 제주 출신 여성 화가 양정임, 안소희의 작품과 함께 전시된다.‘바람과 숲의 대화’는 총 5개 섹션으로 구성됐다. 아오모리현립미술관 소장품과 더불어 다양한 세대와 장르를 아우르는 제주 지역 작가들의 작품을 배치해 관람객에게 새로운 미적 경험을 제공한다.이종후 제주도립미술관장은 “세계적 작가 나라 요시토모의 작품을 제주에서 직접 만날 수 있는 흔치 않은 기회”라며 “크리스마스와 연말을 맞아 국경을 초월한 예술의 향연을 미술관에서 즐기길 바란다”고 말했다.전시 기간 동안 일본 작가 초청 강연 등 다양한 연계 프로그램도 마련될 예정이다.