일본 “한국에 완전히 밀렸다” 탄식…잇단 쇼크에 추락했다는 상황

방금 들어온 뉴스

기사 검색

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-12-23 21:35
수정 2025-12-23 21:35
1인당 GDP 4.3% 감소…OECD 중 24위
저출산·고령화, 성장둔화·엔화약세 겹쳐

19일 일본 도쿄에 있는 일본은행(BOJ) 본부에 일본 국기가 펄럭이고 있다. 일본 중앙은행인 일본은행은 이날 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현재 ‘0.5% 정도’에서 ‘0.75% 정도’로 11개월 만에 0.25%포인트 인상하기로 했다. 2025.12.19 도쿄 EPA 연합뉴스
19일 일본 도쿄에 있는 일본은행(BOJ) 본부에 일본 국기가 펄럭이고 있다. 일본 중앙은행인 일본은행은 이날 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현재 ‘0.5% 정도’에서 ‘0.75% 정도’로 11개월 만에 0.25%포인트 인상하기로 했다. 2025.12.19 도쿄 EPA 연합뉴스


일본의 1인당 국내총생산(GDP)이 달러 환산 기준으로 다시 뒷걸음치며 한국과의 격차가 크게 벌어졌다.

23일 일본 내각부 발표에 따르면 2024년 일본의 1인당 GDP는 3만 3785달러로 전년보다 4.3%(1444달러) 감소했다. OECD 38개 회원국 가운데 순위도 22위에서 24위로 떨어졌다.

반면 한국은 같은 해 1인당 GDP가 3만 6239달러로 1.6%(565달러) 늘며 21위를 유지했다.

이에 따라 한·일 격차는 2023년 445달러에서 2024년 2454달러로 빠르게 확대됐고, 순위 격차도 1계단에서 3계단으로 벌어졌다.

이에 대해 교도통신은 “일본은 한국에 이어 스페인과 슬로베니아에도 밀려났다”고 평가했다.

앞서 지난해 내각부는 일본의 1인당 GDP가 처음으로 2023년 한국에 밀려난 것으로 집계한 바 있다.

이런 일본의 추락 원인으로 매체는 “저출산·고령화와 성장 둔화, 엔화 약세가 겹친 것”이라고 분석했다.

특히 최근 엔저 흐름은 일본 경제의 ‘체감 추락’을 키우는 요인으로 거론된다.

일본은행(BOJ)이 지난 19일 기준금리를 0.75%로 올렸지만, 시장이 추가 긴축 신호가 약하다고 받아들이면서 엔달러 환율이 157엔대까지 다시 엔화 약세 쪽으로 움직였고, 160엔대 가능성까지 거론되고 있다.

다만 일본의 경제 총량이 곧바로 ‘붕괴’ 단계에 들어섰다고 보긴 어렵다.

2024년 일본의 명목 GDP 총액은 4조 1869억 달러로 전년 대비 4.5% 줄었지만, 미국·중국·독일에 이어 세계 4위 규모는 유지했다.

앞서 일본은 2023년 명목 GDP 총액 순위에서 독일에 밀려 4위로 밀려난 바 있다.

19일 서울 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 엔화를 보이고 있다. 일본 중앙은행인 일본은행은 이날 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현재 ‘0.5% 정도’에서 ‘0.75% 정도’로 11개월 만에 0.25%포인트 인상하기로 했다. 2025.12.19 연합뉴스
19일 서울 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 엔화를 보이고 있다. 일본 중앙은행인 일본은행은 이날 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현재 ‘0.5% 정도’에서 ‘0.75% 정도’로 11개월 만에 0.25%포인트 인상하기로 했다. 2025.12.19 연합뉴스
권윤희 기자
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
