[포토] 수선화로 물든 지리산 치즈랜드

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[포토] 수선화로 물든 지리산 치즈랜드

입력 2026-03-26 17:34
수정 2026-03-26 17:34
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주말까지 맑고 포근한 봄날이 이어진 뒤 다음 주 초 전국에 제법 많은 봄비가 내리겠다.

26일 기상청에 따르면 주말까지 이동성 고기압의 영향으로 맑은 가운데 낮 기온이 20도 안팎까지 오르는 등 예년 이맘때보다 기온이 높겠다.

금요일인 27일은 아침 최저기온이 2∼11도, 낮 최고기온이 15∼24도겠다.

토요일인 28일 아침 최저기온은 2∼12도, 낮 최고기온은 14∼22도일 것으로 예상되며 일요일인 29일은 2∼11도와 15∼22도일 전망이다.

이맘때 평년기온은 최저 1∼8도, 최고 13∼19도다.

하늘은 맑겠지만 미세먼지가 많겠다.

고기압 영향권에선 공기가 위에서 아래로 가라앉는 흐름이 우세하고, 이에 대기 중 축적된 미세먼지가 빠져나가지 못하는 모습이 나타날 전망이다.

일단 27일 전국 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준이겠으며, 특히 오전과 밤 수도권·세종·충북은 ‘매우 나쁨’ 수준에 달할 것으로 예상된다.

30∼31일 제주 부근으로 저기압이 지나가면서 전국에 비가 올 것으로 보인다.
온라인뉴스부
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