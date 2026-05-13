[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1.47% 하락한 1161.96…외국인·기관 동반 매도

세줄 요약
- 코스닥, 장 초반 1.47% 하락하며 1161.96 기록
- 개인 순매수에도 외국인·기관 동반 매도 우위
- 상승 585개·하락 969개로 시장 전반 약세
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코스닥시장이 장 초반 약세를 나타내고 있다. 투자자별로는 개인이 매수 우위를 보이고 있지만 외국인과 기관의 동반 매도에 지수가 밀리는 흐름이다.
13일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일 1179.29보다 17.33포인트(1.47%) 하락한 1161.96을 나타냈다. 지수는 1176.43에 출발한 뒤 장중 고가도 1176.43에 그쳤고, 저가는 1161.96까지 낮아졌다.
수급별로는 개인이 1429억 원 순매수하며 저가 매수에 나섰다. 반면 외국인은 1157억 원, 기관은 17억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 1억 원 매수 우위였지만 비차익거래에서 650억 원 매도 우위를 보이며 전체적으로 649억 원 순매도를 기록했다.
시장 전반의 하락 우위도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 585개, 보합은 108개였고 하락 종목은 969개로 집계됐다. 상한가 종목은 3개였으며 하한가 종목은 없었다.
시가총액 상위 종목들도 대체로 약세였다. 에코프로비엠(247540)은 3.02% 내린 19만 9300원, 에코프로(086520)는 3.29% 하락한 13만 5100원, 알테오젠(196170)은 2.05% 내린 33만 5000원에 거래됐다. 레인보우로보틱스(277810)는 1.75%, 코오롱티슈진(950160)은 4.54%, 삼천당제약(000250)은 4.10% 각각 하락했다. 반면 리노공업(058470)은 0.46%, HLB(028300)는 0.35% 오르며 일부 방어력을 보였다.
개별 종목별로는 판타지오가 30.00% 오른 2275원으로 상한가를 기록했고, 알엔티엑스는 29.93%, 유디엠텍은 29.87%, 피델릭스는 29.15%, 코스모로보틱스는 27.24% 급등했다. 반대로 휴온스는 13.48% 내린 3만 500원, 대한광통신은 12.03%, KBI메탈은 11.96%, 타이거일렉은 9.98%, 빛과전자는 9.83% 하락했다.
한편 코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 710.47이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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