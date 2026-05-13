[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1.47% 하락한 1161.96…외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 코스닥이 장 초반 1.47% 하락한 1161.96을 기록했다. 개인은 1429억 원 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 1157억 원, 17억 원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 상승 585개, 하락 969개로 약세가 우세했고 시총 상위주도 대체로 내렸다. 코스닥, 장 초반 1.47% 하락하며 1161.96 기록

개인 순매수에도 외국인·기관 동반 매도 우위

상승 585개·하락 969개로 시장 전반 약세

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코스닥시장이 장 초반 약세를 나타내고 있다. 투자자별로는 개인이 매수 우위를 보이고 있지만 외국인과 기관의 동반 매도에 지수가 밀리는 흐름이다.13일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일 1179.29보다 17.33포인트(1.47%) 하락한 1161.96을 나타냈다. 지수는 1176.43에 출발한 뒤 장중 고가도 1176.43에 그쳤고, 저가는 1161.96까지 낮아졌다.수급별로는 개인이 1429억 원 순매수하며 저가 매수에 나섰다. 반면 외국인은 1157억 원, 기관은 17억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 1억 원 매수 우위였지만 비차익거래에서 650억 원 매도 우위를 보이며 전체적으로 649억 원 순매도를 기록했다.시장 전반의 하락 우위도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 585개, 보합은 108개였고 하락 종목은 969개로 집계됐다. 상한가 종목은 3개였으며 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목들도 대체로 약세였다. 에코프로비엠(247540)은 3.02% 내린 19만 9300원, 에코프로(086520)는 3.29% 하락한 13만 5100원, 알테오젠(196170)은 2.05% 내린 33만 5000원에 거래됐다. 레인보우로보틱스(277810)는 1.75%, 코오롱티슈진(950160)은 4.54%, 삼천당제약(000250)은 4.10% 각각 하락했다. 반면 리노공업(058470)은 0.46%, HLB(028300)는 0.35% 오르며 일부 방어력을 보였다.개별 종목별로는 판타지오가 30.00% 오른 2275원으로 상한가를 기록했고, 알엔티엑스는 29.93%, 유디엠텍은 29.87%, 피델릭스는 29.15%, 코스모로보틱스는 27.24% 급등했다. 반대로 휴온스는 13.48% 내린 3만 500원, 대한광통신은 12.03%, KBI메탈은 11.96%, 타이거일렉은 9.98%, 빛과전자는 9.83% 하락했다.한편 코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 710.47이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]