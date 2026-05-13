‘힐스에비뉴 오송역퍼스트’ 이달 17일 입찰 진행…특화설계 도입

세줄 요약 충북 청주 오송읍에 들어서는 ‘힐스에비뉴 오송역퍼스트’가 이달 17일 홍보관에서 입찰을 진행한다. 1층 5개 동, 총 64실 규모로 조성되며 스트리트형 배치와 93% 전용률을 갖춰 가시성과 실사용 면적을 높였다. 2094세대 입주민과 역세권 유동인구를 배후 수요로 확보한다. 17일 오송역퍼스트 상업시설 입찰 진행

1층 스트리트형·에비뉴형 특화설계 도입

대단지·역세권 배후수요와 개발호재 주목

이미지 확대 ‘힐스에비뉴 오송역퍼스트’ 조감도 닫기 이미지 확대 보기 ‘힐스에비뉴 오송역퍼스트’ 조감도

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수요자 유입을 고려한 맞춤형 특화설계를 전면 도입한 상업시설 ‘힐스에비뉴 오송역퍼스트’가 입찰을 진행하며 본격적인 공급에 나선다. 오송역현대지역주택조합은 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원에 건립되는 상업시설 ‘힐스에비뉴 오송역퍼스트’의 입찰을 이달 17일 실시한다고 밝혔다. 해당 상가는 단지 부출입구 1층 5개 동에 전용면적 29~73㎡, 총 64실 규모로 조성된다.‘힐스에비뉴 오송역퍼스트’는 모든 상업시설을 지상 1층으로만 구성하는 에비뉴(Avenue) 형태와 보행로를 따라 배치되는 스트리트형 구조가 적용됐다. 보행자 동선에 맞춰 매장을 배치함으로써 가시성과 접근성을 확보하도록 설계됐다. 특히 전용률은 93% 수준으로, 일반적인 단지 내 상가의 전용률인 50~60% 대비 실사용 면적 비율이 높게 확보됐다. 동일 공급 면적에서 더 넓은 매장 공간을 사용할 수 있는 구조다.단지 주변의 풍부한 배후 수요는 특화설계와 시너지를 낼 것으로 전망된다. 우선 2094세대에 달하는 ‘힐스테이트 오송역퍼스트’ 대단지 입주민을 고정 수요로 확보하고 있다. 여기에 상가 앞 단독주택용지의 거주 수요는 물론, 인근에 위치한 학교의 학생과 학부모, 교직원 등 유동 인구를 상시 흡수할 수 있는 교육 상권으로서의 입지도 갖췄다.교통 여건은 KTX와 SRT가 분기하는 오송역 교차로 입지에 위치해 광역 교통망 이용객들의 접근이 용이하다. 오송역은 지난해 연간 이용객이 1250만명을 기록할 만큼 유동 인구가 집중되는 곳이다. 또한 오송역세권 도시개발사업과 오송제3생명과학단지(예정) 등 대규모 개발 사업이 인근에서 추진되고 있어 향후 지역 가치 상승에 따른 수혜도 기대된다.오송역현대지역주택조합은 이달 17일 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원에 위치한 홍보관에서 입찰을 진행할 예정이다. 단지는 부출입구 1층 5개 동에 전용면적 29~73㎡, 총 64실 규모로 들어선다.이번 입찰은 내정가 이상의 금액 중 최고가를 제시한 입찰자가 낙찰받는 최고가 경쟁입찰 방식으로 운영된다. 일괄 매각, 군별, 개별 호실 다건, 개별 호실 순으로 입찰 우선순위가 부여되며, 보증금은 입찰 방식에 따라 1000만원에서 5억원까지 상이하다. 계약일은 20일이며 대금 결제 조건은 계약금 10%, 중도금 40%(2회 분납), 잔금 50%로 구성된다.