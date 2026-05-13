美 국방부 “이란 전쟁에 현재까지 43조원 지출”

세줄 요약 미 국방부는 2월 28일 시작한 이란 전쟁에 10주 동안 290억 달러, 약 43조원을 썼다. 지난달 추산치 250억 달러보다 40억 달러 늘었고, 장비 수리·교체와 병력 유지 비용이 반영됐다. 이란 전쟁 10주 비용 290억 달러 추산

지난달보다 40억 달러 증가한 수치 발표

장비 수리·교체와 병력 유지비 반영

이미지 확대 피트 헤그세스 미 국방장관. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 피트 헤그세스 미 국방장관. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 국방부가 지난 2월 28일 개시해 12일(현지시간)까지 10주 동안 이란과의 전쟁에 쓴 비용이 290억 달러(약 43조원)에 달한다고 밝혔다.제이 허스트 미 국방부 회계감사관은 이날 미 연방 하원 세출위원회 국방소위의 2027 회계연도 국방예산 청문회에서 이같이 밝혔다. 허스트 감사관은 지난달 29일 하원 군사위 청문회에서는 전쟁 비용 추산치를 250억 달러(약 37조원)로 밝힌 바 있는데, 2주가 지난 시점에서 40억 달러(약 6조원)가 늘어난 셈이다.허스트 감사관은 이날 “합동참모본부와 회계감사팀이 지속해서 추산치를 검토한 결과 현재 290억 달러에 가깝다고 보고 있다”고 말했다. 그는 “장비 수리 및 교체에 든 업데이트된 비용과 전구에 병력을 유지하는 데 들어가는 일반적 운영 비용 때문”이라고 설명했다.허스트 감사관은 이날 별도로 열린 미 상원 세출위원회 국방소위 청문회에서는 해당 비용에 이란한테 공격받은 중동 지역 미군 기지 피해는 포함되지 않았다고 밝혔다. 그는 잭 리드 민주당 상원의원의 관련 질의에 “현재로서는 군사시설건설(MILCON)을 위한 비용 추정은 하지 않고 있다. 향후 우리 군의 배치 형태가 어떻게 될지 알 수 없기 때문”이라며 “기지들이 어떻게 재건될지, 동맹국이나 파트너국이 그 비용의 몇 퍼센트를 부담할지 알 수 없다”고 말했다.