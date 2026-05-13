[서울데이터랩] 미국 증시 혼조 마감…다우 소폭 상승, 나스닥·반도체주 약세

세줄 요약 12일 뉴욕증시는 지수별로 엇갈렸다. 다우는 소폭 상승했지만 나스닥과 S&P500은 하락했다. 특히 필라델피아 반도체지수가 크게 밀리며 기술주 전반의 약세를 부각했고, 제약·금융·방어주는 상대적으로 강세를 보였다. 다우 소폭 상승, 나스닥·S&P500 하락 마감

필라델피아 반도체지수 급락, 기술주 약세

제약·금융·방어주 상대적 강세

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12일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 지수별로 엇갈린 흐름을 보였다. 다우존스 산업평균지수는 전장보다 56.09포인트(0.11%) 오른 4만9760.56에 거래를 마쳤지만, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 185.92포인트(-0.71%) 내린 2만6088.20에 장을 마감했다. S＆P500 지수도 11.88포인트(-0.16%) 하락한 7400.96으로 집계됐다.대형 기술주와 반도체 업종의 약세가 두드러졌다. 나스닥100 지수는 255.86포인트(-0.87%) 내린 2만9064.80을 기록했고, 필라델피아 반도체지수는 363.78포인트(-3.01%) 급락한 1만1717.26으로 마감했다. 반면 변동성지수(VIX)는 2.12% 내린 17.99를 나타냈다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 제약·금융·방어주가 상대적으로 강세를 보였다. 일라이 릴리는 2.37% 상승했고, 제이피모간체이스는 1.63%, 버크셔 해서웨이 Class B는 1.13% 올랐다. 비자와 존슨앤드존슨도 각각 1.00%, 1.28% 상승했다. 유나이티드헬스 그룹은 3.11%, 코카콜라는 1.74%, 애브비는 2.51% 오르며 상승 폭이 두드러졌다.반면 일부 대형 종목은 부진했다. 오라클은 3.62% 하락했고, 캐터필러는 1.58%, 알리바바 ADR은 1.84%, GE 에어로스페이스는 1.10%, HSBC 홀딩스 ADR은 0.64% 내렸다. 뉴욕증시 거래대금 상위권에서는 TSMC ADR이 71억1000만달러로 가장 많았고, 오라클과 유나이티드헬스 그룹도 각각 39억6000만달러, 36억1000만달러로 활발한 거래를 보였다.나스닥 시가총액 상위 종목에서는 종목별 차별화가 한층 뚜렷했다. 엔비디아는 0.61%, 애플은 0.72%, 메타는 0.69% 상승했다. 월마트는 2.16%, 코스트코 홀세일은 2.24%, 넷플릭스는 2.59% 오르며 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 시스코 시스템즈도 0.58% 상승 마감했다.하지만 주요 빅테크와 반도체 종목 상당수는 약세였다. 마이크로소프트는 1.19%, 아마존은 1.18%, 알파벳 Class A는 0.33%, 알파벳 Class C는 0.76% 하락했다. 브로드컴은 2.13%, 테슬라는 2.60%, 마이크론 테크놀로지는 3.61%, AMD는 2.29%, 인텔은 6.82%, ASML 홀딩 ADR은 2.87%, 램 리서치는 2.30%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.80% 내렸다. 특히 인텔과 마이크론, AMD 등 반도체 관련주의 낙폭이 두드러지며 지수 하락을 이끌었다.거래대금 기준으로는 나스닥에서도 반도체와 대형 기술주에 자금이 집중됐다. 엔비디아는 347억달러, 테슬라는 261억달러, 인텔은 205억달러, AMD는 172억달러, 마이크로소프트는 151억달러를 기록했다. 다만 높은 거래에도 불구하고 반도체 업종 전반이 약세를 보이면서 투자심리는 다소 위축된 모습이었다.이날 미국 증시는 경기방어주와 금융주가 지수를 받쳤지만, 기술주와 반도체주 조정이 이어지며 전반적으로 혼조세를 나타냈다. 특히 다우지수의 소폭 상승과 달리 나스닥과 반도체 지수의 낙폭이 컸다는 점에서 업종별 온도차가 두드러진 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]