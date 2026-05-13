[포토] 김정은, 포탄 생산 군수공장 현지지도

세줄 요약 김정은 북한 국무위원장이 주요 군수공업기업소를 현지 지도하며 2026년 상반기 군수 생산 실태를 점검했다. 총탄 생산공장에서는 고정밀·특수기능탄과 훈련탄 생산 체계 확립을 지시했고, 박격포와 곡사포 전력 강화를 주문했다. 김정은, 군수공장 시찰하며 생산 실태 점검

고정밀·특수기능탄, 훈련탄 체계 확립 지시

박격포·곡사포 무력 강화와 현대화 강조

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김정은 북한 국무위원장이 포탄 생산 군수공장을 시찰하고 ‘박격포와 곡사포 무력 강화’를 주문했다.조선중앙통신은 김 위원장이 지난 11일 주요 군수공업기업소들을 현지 지도하며 2026년 상반기 군수 생산 실태를 점검했다고 13일 보도했다.김 위원장은 총탄 생산공장에서 구경별 고정밀·특수기능탄 및 훈련탄 생산 체계 확립을 위한 전략적 과업을 시달했다.이날 김 위원장은 “우리 군수공업의 구조와 생산체계, 시설들에 의연 결점들이 잠재한다”면서 “생산구조의 실용적인 갱신과 생산공정들의 합리적인 배치 등 현대화에 주력하며 기술 관리, 인재 관리, 인력 관리의 최적화를 실현하고 생산의 효율성을 부단히 높여 나가기 위한 투쟁을 힘있게 벌려 나가야 한다”고 당부했다.