[길섶에서] 고향사랑기부제 알리기

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2026-03-26 26면

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오랫동안 정기적으로 만나 온 지인이 제주로 한 달 살기를 간단다. 고향사랑기부제로 제주에 기부하고 관광지 입장 할인 등 혜택받는 방법을 알려 줬다. 가족들과 함께 제주를 자주 찾는다는 다른 지인이 알려 준 내용이다. 반응은 “고향사랑기부제가 뭐예요?”모임 참석자 중 다른 이 역시 같은 반응이었다. 두 사람은 얼마 전까지 공무원이었다. 은퇴 이후에도 다양한 활동을 하고 있다. 뉴스를 꾸준히 봤을 텐데 서울 토박이인 두 사람에게는 ‘고향’이 관심을 일으키지 못했던 모양이다.고향사랑기부제로는 현재 살고 있는 주소지를 뺀 관심 지역 어디에든 기부할 수 있다. 10만원까지는 연말정산 때 전액 세금으로 돌려받으며 해당 지방자치단체에서 최대 3만원 상당의 답례품을 받을 수 있다. 그래서 ‘13만원 혜택’이라고 평가된다.고향사랑기부제로 65년 만에 전남 곡성군에 상설 소아과가 생기는 등 다양한 뉴스가 나왔지만 그렇다고 많이들 아는 것은 아니었다. 의외로 많은 사람들이 모를 수 있으니 좋은 일은 반복해서 알리는 작업이 필요하겠다.