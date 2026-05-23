해양 쓰레기가 예술로…김태연 개인전 ‘삽시도, 수많은 날들 중 하루’

세줄 요약 김태연 사진작가가 해양 쓰레기와 조개껍질, 유목을 엮어 만든 오브제 액자 작품으로 개인전 ‘삽시도, 수많은 날들 중 하루’를 연다. 보령문화원이 선정한 초대전으로, 버려진 것의 재탄생과 바다의 기억을 담았다. 해양 쓰레기와 조개껍질로 만든 오브제 전시

삽시도 풍경과 바다의 기억을 담은 개인전

보령문화의전당서 시작해 대천항·대천역 순회

이미지 확대 김태연 개인전 ‘삽시도, 수많은 날들 중 하루’의 전시작. 김 작가가 바다를 떠도는 나무를 모아 만든 액자 속에 삽시도의 한 때가 담겼다. 본인 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김태연 개인전 ‘삽시도, 수많은 날들 중 하루’의 전시작. 김 작가가 바다를 떠도는 나무를 모아 만든 액자 속에 삽시도의 한 때가 담겼다. 본인 제공.

이미지 확대 개인전 포스터. 본인 제공. 닫기 이미지 확대 보기 개인전 포스터. 본인 제공.

이미지 확대 조개와 폐로프를 활용해 만든 오브제 액자 작품. 본인 제공. 닫기 이미지 확대 보기 조개와 폐로프를 활용해 만든 오브제 액자 작품. 본인 제공.

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버려진 바다의 흔적이 예술로 다시 태어난다. 사진작가 김태연(53)씨가 오는 26일부터 31일까지 충남 보령시 보령문화의전당 기획전시실에서 개인전 ‘삽시도, 수많은 날들 중 하루’를 연다.이번 전시는 보령문화원이 선정한 초대작가 개인전이다. 바다에서 떠밀려온 폐어구·유목 등 해양 쓰레기와 조개껍질 등을 활용한 오브제 액자 작품들을 선보인다. 보령문화원은 “김 작가가 단순한 새활용(업사이클링)을 넘어 바다가 품은 시간과 기억, 환경의 메시지를 예술의 범주로 끌어왔다”고 설명했다.경남 진주에서 태어나 창원에서 기반을 닦은 김 작가가 “삽시도와 사랑에 빠진” 건 가족 때문이다. 삽시도로 시집와 40년 넘게 살아온 언니를 돕기 위해 섬을 오가던 중, 해양 쓰레기와 아름다운 자연이 공존하는 풍경을 마주하게 됐다. 그는 이후 틈만 나면 해변으로 나가 ‘버려져 떠돌던’ 해양 폐기물을 수집했고, 긴 시간 손으로 하나하나 엮고 다듬는 과정을 거쳐 작품으로 재탄생시켰다.액자가 품은 사진 작품에도 바다의 시간과 섬의 기억이 고스란히 담겨 있다. 김 작가는 “버려진 것들도 다시 아름다운 존재가 될 수 있다는 걸 보여주고 싶었다”며 “작품을 통해 사람들이 바다를 다시 보고, 삽시도의 풍경과 시간, 그리고 그 안의 소중한 가치들을 함께 느꼈으면 좋겠다”고 밝혔다.전시는 보령문화원을 시작으로 한 달 넘게 이어진다. 5월 26일부터 31일까지 보령문화의전당 기획전시실에서 막을 올린 뒤, 6월 1일부터 15일까지는 대천항 터미널, 6월 16일부터 30일까지는 대천역 대합실로 장소를 옮겨 관람객과 만난다.