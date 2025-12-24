강원연구개발특구 ‘본부’ 누가 품나

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

강원연구개발특구 ‘본부’ 누가 품나

김정호 기자
김정호 기자
입력 2025-12-24 15:08
수정 2025-12-24 15:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

춘천·원주·강릉 유치전

이미지 확대
강원연구개발특구로 지정된 춘천시, 원주시, 강릉시 로고.
강원연구개발특구로 지정된 춘천시, 원주시, 강릉시 로고.


전국에서 6번째로 지정된 강원연구개발특구의 콘트롤타워 격인 특구 본부가 춘천, 원주, 강릉 중 어느 도시에 설립될지 관심이 쏠린다.

24일 강원도에 따르면 특구 본부는 국비와 지방비 437억원이 투입돼 지상 10층 규모로 지어진다. 특구 본부는 매년 100억원의 국비를 집행하며 연구개발 사업을 총괄 지휘하는 데다 기관과 기업, 연구소도 집적돼 춘천, 원주, 강릉이 치열한 유치전을 벌일 것으로 보인다.

춘천은 강원대, 한림대를 중심으로 이공계 대학이 밀집했다는 장점이 있다. 연구개발특구의 축소판인 강소연구개발특구에 지정돼 있기도 하다.

원주는 특구 면적이 5.5㎢로 춘천(3.4㎢), 강릉(2.8㎢)보다 넓고, 반도체와 이모빌리티, 의료기기 등 첨단산업 육성에 속도를 내고 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

강릉은 정부 출연 연구기관인 KIST강릉분원, 한국생산기술연구원 강원본부를 갖춰 특구 본부 설립을 주장할 명분이 있다. ‘정부 출연 연구기관 2곳 이상 보유’는 연구개발특구 지정 요건 중 하나였다.



강원도는 내년 하반기에 특구 본부 건립을 본격화할 계획이다. 6·3지방선거를 앞두고 불필요한 논란을 피하겠다는 것이다. 김진태 강원지사는 지난 22일 기자간담회에서 “(특구 본부를 설립할 도시에 대해)염두에 둔 곳은 없다. 내년에 고민하겠다”며 조심스러운 입장을 보였다.
춘천 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
강원연구개발특구 본부 건설 예산 규모는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로