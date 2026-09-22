‘권기창 당선 돕기’ 당원 모집 의혹…경찰, 안동시 공무원 4명 압수수색

지방시대정책실·비서실 등 5∼6급 4명 대상…PC·휴대전화 등 확보

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세줄 요약 경북경찰청이 지방선거를 앞두고 권기창 안동시장 당선을 돕기 위해 당원을 모집한 혐의로 안동시 공무원 4명을 압수수색했다. 경찰은 업무용 컴퓨터와 휴대전화 등을 확보해 모집 경위와 지시 여부를 조사할 예정이다. 권기창 당선 돕기 위한 당원 모집 의혹

안동시 공무원 4명 대상 경찰 압수수색

압수물 분석 뒤 모집 경위·관여 여부 조사

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경찰이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 권기창 안동시장의 당선을 돕기 위해 당원을 모집한 혐의(공직선거법 위반)를 받는 안동시 공무원들에 대한 강제수사에 나섰다.경북경찰청은 22일 오전 9시 20분쯤부터 수사관 10여명을 투입해 안동시 지방시대정책실·미래전략기획단·보건위생과·비서실에서 근무하는 5∼6급 공무원 4명에 대한 압수수색을 실시했다.경찰은 이들의 업무용 컴퓨터, 메모지, 휴대전화 등 관련 자료를 확보한 것으로 파악됐다.이들은 지난 지방선거를 앞두고 권 시장의 당선을 돕기 위해 복수의 당원을 모집한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.이번 수사는 선거관리위원회 고발에 따른 것이 아니라 경찰이 관련 정황을 파악해 자체적으로 착수한 것으로 확인됐다.경찰은 이날 확보한 압수물을 분석한 뒤 피의자 4명을 차례로 불러 당원 모집 경위, 규모, 지시·관여 여부 등을 조사할 방침이다.경찰 관계자는 “현재 압수수색을 통해 관련 자료를 확보하고 있으며 구체적인 혐의 내용은 수사 중인 사안이라 확인해 주기 어렵다”며 “압수물 분석을 마치는 대로 피의자들을 불러 사실관계를 확인할 예정”이라고 말했다.