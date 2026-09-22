KPGA 최다 톱10 진입 선수에 주는 상 이름은 ‘마이타이 톱10 피니시’

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KPGA 최다 톱10 진입 선수에 주는 상 이름은 ‘마이타이 톱10 피니시’

권훈 기자
입력 2026-09-22 14:17
수정 2026-09-22 14:17
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KPGA 김진형 상무이사(왼쪽부터), 더에이치큐 우수한 대표, 더에이치큐 고건선 부사장. KPGA 제공.
KPGA 김진형 상무이사(왼쪽부터), 더에이치큐 우수한 대표, 더에이치큐 고건선 부사장. KPGA 제공.


한국프로골프(KPGA)투어에서 이번 시즌에 가장 자주 톱10에 이름을 올린 선수에 주는 상 이름은 ‘마오타이 톱10 피니시’로 정해졌다.

KPGA는 중국 백주 브랜드 마오타이의 한국 공식 수입사인 더에이치큐와 KPGA 투어 공식 주류 파트너십 및 톱10 피니시 부문 명칭 후원 조인식을 했다 22일 밝혔다.

마오타이는 KPGA 공식 주류(백주) 지위를 얻었고 ‘톱10 피니시’ 부문의 명칭 후원 권리도 얻었다.

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더에이치큐는 KPGA 투어 시즌 최종전인 KPGA 투어챔피언십 프로암 및 대상 시상식에 마오타이를 만찬주로 후원할 예정이다.

권훈 기자
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