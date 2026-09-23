전남광주특별시, 제2순환도로 친환경차 통행료 감면 10월부터 확대

5개 자치구 제한풀어 특별시 전역 사용 본거지 둔 차량 혜택
감면률, 올해까지 50% 유지한 뒤 정부 정책 등 따라 30%로
무안·동부청사까지 신청 창구 확대…방문·우편·온라인 접수
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제2순환로 친환경차 통행료 감면정책이 내달부터 대폭 확대된다.
전남광주통합특별시는 10월1일부터 제2순환도로 친환경차 통행료 감면혜택을 기존 광주지역 5개 자치구에서 통합특별시 전역으로 확대한다고 23일 밝혔다.
자동차등록 사용본거지가 통합특별시 전역에 있는 전기차·수소차·태양광차 등 친환경자동차는 제2순환도로에서 통행료 감면을 받게 된다. 장애인단체 차량 통행료 감면은 기존과 동일하게 전국 등록 차량에 적용한다.
이번 혜택 확대는 ‘전남광주통합특별시 유료도로 통행료 징수 및 운용 등에 관한 조례’가 18일 특별시의회 본회의를 통과함에 따른 것이다. 이 조례는 통합특별시 출범에 따라 기존 ‘광주광역시 유료도로 통행료 징수 및 운용 등에 관한 조례’를 폐지하고 새롭게 제정됐다.
감면률은 정부의 ‘유료도로법’에 따른 친환경차 통행료 감면정책 방향과 전국 운영사례 등을 고려해 단계적으로 조정된다.
우선, 올해 12월31일까지는 현행 감면률 50%를 유지하고 2027년 1월1일부터는 감면률을 30%로 변경한다.
이에 따라 소형차는 2026년에는 600원을, 2027년부터는 840원을 부담하게 된다. 중형차는 2026년에는 1150원, 2027년에는 1610원을 부담한다. 대형차는 2026년 1450원, 2027년 2030원을 각각 부담한다.
감면 신청창구는 시민 편의와 행정 접근성을 높이기 위해 기존 광주청사에서 무안·동부청사까지 확대한다. 신청은 방문·우편·온라인으로 접수하며, 자세한 내용은 각 청사로 문의하면 된다.
이영남 서울시의원, 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 개통식 참석
서울시의회 이영남 의원(더불어민주당·동대문구 제1선거구)이 22일 지하철 1호선 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 개통 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고, 시민들이 안전하고 편리하게 역사를 이용할 수 있도록 지속적인 지원을 펼치겠다고 선언했다. 이번에 선보인 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 설치 사업은 총 63억 5000만원의 사업비를 들여 에스컬레이터 2대를 신설한 프로젝트다. 2025년 3월 첫 삽을 뜬 이후 지장물 이설, 임시보행로 및 차수벽 조성, 기존 구조물 철거 및 신규 구조물 축조, 건축 마감에 이르기까지 제반 공정을 차근차근 거쳐 이날 최종 결실을 맺게 됐다. 이 의원은 “제기동역 1번 출입구를 이용하는 시민들의 불편을 줄이고 보다 안전하고 편리한 이동 환경을 마련하기 위해 추진한 사업이 오늘 결실을 맺게 됐다”며 “특히 어르신과 장애인 등 교통약자를 비롯해 많은 시민들이 제기동역을 더욱 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “에스컬레이터가 설치되기까지 공사 과정에서 시민들의 불편도 적지 않았지만, 서울교통공사와 시공사, 관계자들이 노력해 개통까지 차질 없이 진행할 수 있었다”며 “앞으로도 시민들이 안심하고
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서숙현 도로과장은 “행정통합의 효과를 시민들이 생활 속에서 가장 먼저 체감할 수 있도록 친환경차 통행료 감면 혜택을 통합특별시 전역으로 확대했다”며 “앞으로도 시민들이 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 신청절차를 지속적으로 개선하겠다”고 밝혔다.-무안·동부청사까지 신청 창구 확대…방문·우편·온라인 접수
세줄 요약
- 제2순환도로 친환경차 감면, 10월부터 전역 확대
- 전기차·수소차·태양광차 대상, 장애인차량은 유지
- 감면창구 무안·동부청사로 확대, 신청 방식 다양화
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