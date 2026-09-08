74명 사상 대전 안전공업 임직원 ‘증거 위·변조’ 적발

중처법 면하려 안전관리 서류 등 조작…총 14명 입건

이미지 확대 지난 3월 20일 14명이 숨지고 60명이 다치는 등 대형 참사가 발생한 대전 대덕구 문평동 안전공업 공장의 무너진 건물. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 지난 3월 20일 14명이 숨지고 60명이 다치는 등 대형 참사가 발생한 대전 대덕구 문평동 안전공업 공장의 무너진 건물. 서울신문 DB

세줄 요약 74명의 사상자를 낸 대전 안전공업 화재 수사에서 임직원 4명이 사고 뒤 경찰과 노동 당국에 낸 안전관리 자료를 위·변조한 혐의로 입건했다. 경찰은 화재 수신기 임의 차단과 휴게시설 불법 증축 의혹도 확인해 관련자 14명을 수사 중이다. 화재 뒤 안전관리 증거 위·변조 혐의 입건

수신기 차단·불법 증축 의혹 추가 확인

관련자 14명 수사 마무리 후 송치 예정

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화재로 74명의 사상자가 발생한 안전공업 직원들이 사고 이후 수사 과정에서 경찰과 노동 당국에 제출할 관련 증거를 위·변조한 것으로 드러났다.8일 대전경찰청에 따르면 안전공업 임직원 A씨 등 4명을 증거인멸 등 혐의로 입건했다. A씨는 앞서 업무상 과실치사상 혐의로 입건된 상태다. 이들은 화재 사고로 손주환 대표가 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건되자 사측의 의무 사안인 안전관리 이행 등을 사고 이전에도 해왔던 것처럼 서류 등 증거를 위·변조한 혐의를 받고 있다.지난 3월 20일 오후 1시 17분쯤 대전의 자동차 부품 공장인 안전공업에서 대형 화재가 발생해 14명이 숨지고 60명이 다치는 등 대형 참사가 발생했다. 수사 당국은 업무상 과실치사상 혐의 등으로 손 대표 등 회사 관계자 9명을 입건한 바 있다.또 공장 내부 화재 수신기 임의 차단과 휴게시설 불법 증·개축 의혹을 수사했던 경찰은 안전공업 전임 소방관리팀장과 인테리어업자 등 4명을 소방시설법과 건설산업기본법 위반 등 혐의로 추가 입건했다. 이 중 2명은 업무상 과실치사상 혐의도 받고 있다. 이번 사고와 관련한 입건자는 총 14명으로 늘게 됐다.경찰은 국립과학수사연구원 감정 결과 등을 토대로 업체 전현직 소방 관리자가 공장 운영 중 임의로 화재 수신기 등을 차단했고, 다수의 사망자가 발견된 휴게시설 증축 공사는 인테리어 업자가 허가 등을 받지 않고 무단 증축한 사실도 확인했다.경찰은 14명에 대한 수사를 마무리하고 불구속 상태로 검찰로 넘길 예정이다.