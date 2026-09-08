“의식 잃은 여성 반복 성폭행” 틱톡 생중계했다… 31세 남성, 파리 근교 아파트서 체포

세줄 요약 프랑스 파리 북서쪽 근교 세르지의 한 아파트에서 31세 남성이 의식이 거의 없는 여성을 감금한 채 반복 성폭행하고 이를 틱톡 라이브로 생중계한 혐의로 경찰에 체포됐다. 신고를 받은 경찰은 IP와 계정 정보를 추적해 피의자를 특정했고, 현장에서는 여성의 비명과 함께 피해자가 발견됐다. 세르지 아파트서 반복 성폭행·생중계 혐의 체포

틱톡 이용자 신고로 라이브 영상 확인, 경찰 추적

현장서 여성 비명 확인 후 강제 진입, 피해자 구조

이미지 확대 여성폭력 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 여성폭력 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

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여성을 반복적으로 성폭행하면서 이를 소셜미디어(SNS)로 생중계한 혐의를 받는 남성이 프랑스 경찰에 체포됐다.7일(현지시간) 프랑스 일간 르피가로는 전날 오후 8시 45분쯤 파리 북서쪽 근교 세르지의 한 아파트로 출동한 특수기동대(BST)가 피의자로 특정된 31세 남성을 체포했다고 보도했다.이 남성은 일요일인 이날 아침 세르지역에서 피해 여성에게 접근해 아파트로 데려온 뒤 감금하고 성폭행한 혐의를 받는다.이 사건은 한 틱톡 이용자가 ‘의식이 거의 없어 보이는 여성이 반복적으로 성폭행을 당하는 듯한 충격적인 영상이 라이브 방송되고 있다’는 취지로 응급구조대(Samu)에 신고하면서 처음 파악됐다.경찰은 해당 방송의 인터넷주소(IP)와 계정 정보 등을 추적해 피의자를 특정했다.체포 당시 남성의 아파트에 출동한 경찰관들은 현관문 너머로 여성의 절박한 비명을 듣고, 즉시 강제로 현관문을 열고 들어갔다.아파트 내부에는 만취 상태의 남성과 피해 여성이 있었다. 여성은 36세로, 정신질환을 앓고 있는 것으로 전해졌다.피해 여성은 일요일 아침 세르지역에서 남성이 자신에게 말을 걸며 접근해왔고, 아파트로 따라갔다가 감금·성폭행 피해를 입었다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.여성은 현재 병원으로 이송돼 치료받고 있다.