‘현안 해결·국비 확보에 원팀으로 뛰자’ 부산시·민주당 당정 협의

세줄 요약
- 당정 협의회 개최, 시정 현안 논의
- 공공기관 2차 이전·가덕도신공항 공조
- 내년도 국비 확보와 사업 추진 협력
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부산시·더불어민주당 부산시당, 당정협의회. 부산시 제공
부산시와 더불어민주당 부산시당은 9일 시정 당면 현안 논의와 내년도 국비 확보를 위해 당정 협의회를 가졌다.
협의회에는 전재수 시장을 비롯한 시 주요 보좌진, 실·국·본부장이 참석했으며, 시당에서는 박홍배 시당위원장과 지역위원장 등이 함께했다.
양측은 당정 상시 공조 체제를 구축하기로 하는 한편 공공기관 2차 지방 이전 추진, 가덕도신공항 적기 개항 등 당면 현안 해결에 힘을 모으기로 했다.
또 내년도 주요 국비 확보와 차질 없는 사업 추진에도 협력하기로 했다.
전재수 시장은 “해양수도 부산을 향한 더 큰 순풍을 일으키기 위해 부산의 숙원 현안 과제 해결과 내년도 국비 확보에 시와 더불어민주당 부산시당이 함께 손을 맞잡고 나가길 기대한다”라고 밝혔다.
임규호 서울시의원 “면목7구역 재개발 심의 통과”… 최고 35층·1515세대 조성
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “면목7구역 주택정비 재개발사업이 서울시 정비사업 통합심의위원회에서 의결됐다”고 밝혔다. 이번 심의에선 건축, 경관, 교통, 교육, 공원, 안전재해 등 분야의 검토가 이뤄졌다. 면목7구역은 중랑구 면목본동 69번지 일대로, 오래된 주택이 밀집한 지역으로, 정비 필요성이 수십 년째 대두되어 온 곳이다. 이번 심의 통과로 면목7구역에는 최고 35층 규모의 공동주택 1515세대가 들어설 예정이며, 이 가운데 약 300세대는 공공주택으로 공급된다. 교통 여건 개선에 대한 기대감도 높다. 면목선 도시철도는 내년 하반기 착공을 목표로 추진되고 있어 향후 서울 도심까지 30분대 이동이 가능해질 전망이다. 기존 7호선을 이용하면 강남권까지도 약 20분 내에 이동할 수 있어 향후 주거 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다. 기부채납을 통해 도시정원을 조성하며, 스포츠센터, 치안시설 등도 확충될 예정이다. 임 의원은 “다양한 형태의 주택 공급이 빠르게 이뤄지는 것이 핵심인 만큼, 차질 없이 뒷받침하겠다”고 강조하며, “저평가되어 있는 면목동 일대의 진면목을 보여줄 것”이라 밝혔다.
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박홍배 시당위원장은 “주요 현안 사업이 속도를 낼 수 있도록 필요한 예산은 적극 확보하고 막힌 부분은 풀어내겠다”라며 “당과 시가 원팀으로 움직여 부산 발전과 시민 삶을 위해 전력을 다하겠다”라고 화답했다.
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