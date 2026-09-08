“여성용 최음제로 출산율 높여야” 일곱째 아이 낳은 37세 日여성 알고 보니…

세줄 요약 일본의 37세 극우 정치 활동가 하시모토 코토에가 일곱째 아이를 출산한 뒤 SNS에서 일본 여성의 출산을 독려하고 이민 반대, 최음제 보험 적용 주장까지 내놓아 논란이 커졌다. 비판에는 아이들이 연금을 지탱한다고 맞섰다. 일곱째 출산 뒤 SNS 근황과 축하 확산

일본 여성 출산 독려·이민 반대 발언

최음제 보험 적용 주장에 논란 증폭

이미지 확대 하시모토 코토에가 지난달 말 일곱째 아이를 출산한 직후 아이를 안고 함께 사진을 찍고 있다. 하시모토 코노에 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 하시모토 코토에가 지난달 말 일곱째 아이를 출산한 직후 아이를 안고 함께 사진을 찍고 있다. 하시모토 코노에 엑스 캡처

이미지 확대 지난달 말 일곱째 아이를 출산한 하시모토 코토에가 분만 직전 병원 침대에 누워 있는 모습. 하시모토 코노에 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난달 말 일곱째 아이를 출산한 하시모토 코토에가 분만 직전 병원 침대에 누워 있는 모습. 하시모토 코노에 엑스 캡처

이미지 확대 지난달 말 일곱째 아이를 출산해 화제인 하시모토 코토에가 올린 아베 신조 전 일본 총리와 함께 찍은 사진. 그는 아베 전 총리 사망 1년 전인 2021년 7월 그와 만나 ‘일본의 저출산 문제를 해결할 수 있는 건 여성들뿐이다’라는 말을 들었다고 밝혔다. 하시모토 코노에 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난달 말 일곱째 아이를 출산해 화제인 하시모토 코토에가 올린 아베 신조 전 일본 총리와 함께 찍은 사진. 그는 아베 전 총리 사망 1년 전인 2021년 7월 그와 만나 ‘일본의 저출산 문제를 해결할 수 있는 건 여성들뿐이다’라는 말을 들었다고 밝혔다. 하시모토 코노에 엑스 캡처

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저출산 문제가 심각한 일본에서 최근 30대 여성이 일곱째 아이를 출산했다는 소식이 전해져 주목받고 있다.지난 1일 일본 온라인 매체 ‘모델프레스’ 등에 따르면 정치 활동가 겸 작가인 37세 여성 하시모토 코토에가 최근 7번째 자녀를 낳았다는 소식이 전해진 가운데 온라인상 일각에서는 갑론을박도 오가고 있다.앞서 하시모토 코토에는 지난달 29일 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 방금 태어난 아기를 안고 있는 사진을 올리면서 “일곱째 아이를 낳았다. 응원해주신 여러분 감사하다. 의사, 조산사, 간호사 여러분의 노고에도 감사드린다”고 말했다.하시모토 코토에가 갓난아기를 품에 안고 있는 모습이 담긴 게시물은 8일 현재 6000회 가까이 공유되고, 9만개가 넘는 ‘좋아요’를 받을 정도로 화제를 모았다.그는 분만 직전엔 만삭의 배를 손으로 쓰다듬으면서 병원 침대에 누워 있는 짧은 영상을 게재하면서 “일곱째 아이를 낳는다. 힘내겠다. 안전한 분만 기원한다”고 적기도 했다.하시모토 코토에는 국내에 극우 정치 활동가로 소개된 바 있다. 2024년 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포 다음날 “한국이 혼란스러울 때 이시바 정권은 다케시마(일본이 주장하는 독도의 명칭)에 자위대를 파견하라. 국내에서의 연습에 아무런 문제가 없다”는 게시물을 올리면서다.그의 일곱째 아이 출산 소식은 세계적으로 낮은 일본의 출산율과 함께 조명되며 전 세계 여러 매체를 통해 일본 밖으로도 알려졌다.이를 본 하시모토 코토에는 각국 언론 보도를 모은 영상을 올리면서 “세계의 모두가 저의 일곱째 아이 탄생을 축하해줬다. 고맙다”고 적기도 했다.하시모토 코토에는 한편으로는 소셜미디어(SNS)에서 자신을 비판하는 일부 네티즌들과 설전을 벌이고 있다.일본의 한 네티즌은 “아이를 하나도 낳을 수 없는 사람의 마음도 생각해줬으면 좋겠다”며 하시모토 코토에가 임신·출산과 관련한 게시물을 지속적으로 올리는 데 대해 불편함을 드러냈다.이에 하시모토 코토에는 “아이가 생기지 않는 사람들의 연금과 의료비는 우리가 낳은 아이들이 번 돈으로 지탱되는 것이다. 레이와(令和·2019년 시작된 현재 일본의 연호) 시대에 태어난 아이는 바로 당신의 복지다”라고 맞섰다.그는 SNS에 일본 여성들의 출산을 독려하거나 극우 정치색을 드러내는 발언을 연일 쏟아내고 있다.하시모토 코토에는 출산 직후 올린 또 다른 게시물에서 “많은 축하의 말씀 감사하다”며 “지금이 바로 일본인 여성이 아이를 낳아야 할 시국이라고 생각한다. 일본의 흥망은 여성의 활약에 달려 있다. 일본 여성들이 (저를) 뒤따라올 것을 믿는다”고 강조했다.일곱째 아이 사진과 함께 올린 글에서는 “(외국인) 이민 수용에 반대하는 유일한 수단은 일본인을 늘리는 것”이라고 주장하는가 하면 “보건복지 관료들은 여성용 최음 크림이나 최음 알약을 난임 치료에 보험 적용해서 쉴 새 없이 공격적인 저출산 대책을 펴지 않고 뭐 하나. 이러다 나라가 없어지겠다”고 말하기도 했다.지난 4일에 올린 게시물에서는 2022년 7월 선거 참의원(상원) 선거 유세 도중 괴한에 피격당해 숨진 아베 신조 전 일본 총리와 생전 함께 찍은 사진을 올리면서 “내 지휘관은 2021년 7월 그의 사무실에서 나에게 이렇게 말했다. ‘일본의 저출산 문제를 해결할 수 있는 건 여성들뿐이다’라고. 나는 그것을 명령으로 해석했다”고 적었다.하시모토 코토에는 2017년 일본 중의원(하원) 선거에 신생 정당인 ‘희망의 당’ 소속으로 출마한 바 있다. 자민당의 수장이었던 아베 전 총리와 직접적인 정치적 인연은 없으나, 일본 우파 진영을 대표하는 아베 전 총리를 언급해 자신의 발언에 힘을 실으려는 의도로 풀이된다.