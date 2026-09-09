사우디 자극해 ‘판’ 키우는 후티…바브엘만데브 해협 봉쇄 위기 [밀리터리노트]

세줄 요약 후티가 사우디 남부 아브하 공항과 아람코 시설을 미사일·드론으로 공격해 수십 명이 다쳤다. 사우디도 예멘 내 후티 거점을 보복 공습하며 충돌이 전면전 양상으로 번졌다. 바브엘만데브 해협 봉쇄 우려가 커졌다. 후티, 사우디 남부 석유·공항 시설 공격

사우디, 예멘 내 후티 거점 보복 공습

바브엘만데브 해협 봉쇄·유가 충격 우려

이미지 확대 미국-이란 전쟁 여파로 봉쇄 위기 중인 호르무즈 해협(오른쪽 위 빨간 원)과 홍해의 바브엘만데브 해협. 구글 어스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국-이란 전쟁 여파로 봉쇄 위기 중인 호르무즈 해협(오른쪽 위 빨간 원)과 홍해의 바브엘만데브 해협. 구글 어스 캡처

이미지 확대 25일(현지시간) 예멘 친이란 무장세력 후티 반군이 사우디아라비아 남서부 도시 지잔에 있는 국영 아람코의 정유시설을 미사일로 공격한 모습. 2026.07.25 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 25일(현지시간) 예멘 친이란 무장세력 후티 반군이 사우디아라비아 남서부 도시 지잔에 있는 국영 아람코의 정유시설을 미사일로 공격한 모습. 2026.07.25 텔레그램

이미지 확대 후티 반군이 예멘 사나에서 지난 2023년 정권 장악 기념 군사 퍼레이드를 열며 미사일을 전시하고 있다. 사나 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 후티 반군이 예멘 사나에서 지난 2023년 정권 장악 기념 군사 퍼레이드를 열며 미사일을 전시하고 있다. 사나 로이터 연합뉴스

이미지 확대 20일(현지시간) 후티 반군의 대변인 야히아 사리의 성명 발표하고 있다. EPA=연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일(현지시간) 후티 반군의 대변인 야히아 사리의 성명 발표하고 있다. EPA=연합뉴스

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홍해와 아덴만을 잇는 전 세계 해상 물류의 핵심 요충지 바브엘만데브 해협이 또다시 전면적 군사 충돌의 폭풍 속으로 뛰어들고 있다. 예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아 남부의 핵심 석유·공항 시설을 향해 탄도미사일과 드론 폭격을 퍼붓자, 사우디 역시 예멘 내 후티 거점에 보복 공습을 단행하며 충돌이 사실상 전면전 양상으로 치닫고 있다.전문가들은 예멘 분쟁에서 발을 빼려던 사우디를 향해 후티 반군이 강도를 높여 도발을 감행하는 배경에 주목하고 있다.9일 AFP 통신에 따르면 후티 반군은 전날 탄도미사일과 드론 수십 발을 동원해 사우디 남부 아브하 국제공항, 하미스무샤이트 킹칼리드 공군기지, 지잔 및 아브하 지역의 국영 석유회사 아람코 시설 등을 전격 공격했다. 이번 공습으로 여성과 어린이를 포함해 최소 73명이 다쳤으며 일부 에너지 시설의 운영이 일시 중단되고 화재가 발생하는 등 피해가 잇따랐다.사우디 주도 연합군도 예멘 내 후티 거점인 타이즈주와 마리브주 등에 즉각 보복 공습을 단행하며 강 대 강 대치에 나섰다. 예멘 사태에서 단계적으로 발을 빼려던 사우디로서는 후티의 지속적인 도발에 자제력을 잃고 본격적인 교전에 말려들 수밖에 없는 외통수에 몰린 형국이다.문제는 이번 충돌이 일어난 바브엘만데브 해협이 홍해와 아덴만을 잇는 길목이자, 유럽과 아시아를 연결하는 세계 해상 물동량의 핵심 통로라는 점이다. 후티가 해협 주변에서의 위협 수위를 높임에 따라 글로벌 에너지 수송선과 컨테이너선들의 항로 이탈이 가속화될 우려가 커지고 있다. 이는 물류비 상승과 에너지 가격 변동성을 극대화하는 요소다.미국 등 국제사회는 이번 사태의 배후로 이란을 지목하고 나섰다. 마코 루비오 미국 국무장관은 “후티는 이란의 대리세력”이라며 “이번 확전 시도 배경에는 이란의 개입이 명백히 존재한다”고 비판했다. 이란을 매개로 한 대리전 양상이 심화할 경우 미군 및 다국적 연합군의 개입 범위 역시 대폭 확대될 전망이다.일각에서는 후티가 사우디의 ‘레드라인’을 지속해서 시험하며 분쟁의 판을 키우고 있다고 분석한다. 사우디는 당분간 대규모 지상전이나 전면전보다는 ▲제한적 공습 ▲정보 지원 ▲예멘 정부군 증강과 같은 ‘신중하고 자제된 방식’으로 대응할 가능성이 크다.그러나 후티가 사우디 주요 도시에 대한 탄도미사일·드론 공습을 멈추지 않는다면 사우디 역시 현재의 인내 기조를 유지하기가 불가능해진다. 사우디의 자제력이 한계에 도달해 전면 보복으로 선회하는 순간, 바브엘만데브 해협의 실질적 봉쇄와 함께 중동발 3차 오일쇼크 급의 지정학적 충격파가 세계 경제를 덮칠 가능성이 제기된다.