사회 [속보]경찰, ‘뇌물 등 혐의’ 김병기 의원 구속영장 신청…수사 1년만 손지연 기자 입력 2026-09-07 14:14 수정 2026-09-07 14:45 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/09/07/20260907500174 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김병기 무소속 의원. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김병기 무소속 의원. 뉴시스 [속보]경찰, ‘뇌물 등 혐의’ 김병기 의원 구속영장 신청…수사 1년만 손지연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경찰이 김병기 의원에게 적용한 혐의는? 뇌물죄 배임죄