보은군 예비귀농인 보금자리 준공...최대 3년간 거주

세줄 요약 충북 보은군이 내북면 이원리에 예비 귀농·귀촌인을 위한 보금자리를 준공했다. 단독주택 8동과 창고, 텃밭을 갖춘 이 시설은 최대 3년간 거주할 수 있다. 군은 입주자와 주민 교류를 늘려 안정적 정착을 지원할 계획이다. 예비 귀농·귀촌인 보금자리 준공

단독주택 8동·창고·텃밭 조성

최대 3년 거주로 정착 지원

이미지 확대 보은군이 조성한 충북형 귀농귀촌 보금자리 전경. 보은군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 보은군이 조성한 충북형 귀농귀촌 보금자리 전경. 보은군 제공.

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충북 보은군이 22일 내북면 이원리 일원에서 ‘충북형 귀농귀촌 보금자리 조성사업 준공식’을 개최했다.귀농귀촌 보금자리는 예비 귀농·귀촌인에게 장기간 체류할 수 있는 주거공간과 영농 기반을 제공하기 위해 마련됐다. 이를 통해 농촌생활 적응과 안정적인 지역 정착을 돕겠다는 취지다.도비 12억 5000만원과 군비 17억원 등 29억 5000만원이 투입된 보금자리는 6319㎡ 부지에 가구당 66㎡ 규모의 단독주택 8동과 66㎡ 규모의 농업용 창고 1동, 890㎡ 규모의 텃밭을 갖췄다. 가구마다 생활에 필요한 가구와 전자제품도 구비됐다.군은 준공에 앞서 입주자를 모집해 8가구 15명을 선정했다. 수도권과 인근 청주에 거주하던 예비 귀농·귀촌인들이다. 이들은 2년 계약으로 입주하며 거주기간을 1년 연장할 수 있다. 입주자 경쟁률은 3.6 대 1이었다.보금자리 보증금은 620만원이며 한 달 사용료는 12만 5000원이다.군은 주거공간과 소규모 영농시설을 함께 조성해 입주자들의 농촌생활 적응에 큰 도움이 될 것으로 기대한다.군은 입주자와 지역주민 간 교류를 활성화해 귀농·귀촌인의 장기 정착으로 이어지도록 한다는 계획이다.