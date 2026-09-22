우미건설, ‘용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업’ 수주

중랑구 면목동 일원 지하 7층~지상 34층 551가구
총사업비 1967억원… “특화 설계로 주거 품질↑”
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우미건설이 사업 참여자로 선정된 용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업에 조성될 단지 투시도. 우미건설 제공
우미건설은 서울 중랑구 면목동 일대 ‘용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업’의 참여자로 선정됐다고 22일 밝혔다.
용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업은 중랑구의 5개 도심 공공주택 복합사업지 가운데 서울시 사업계획 승인을 처음 받은 것으로 우미건설은 주민 전체회의를 통해 사업 참여자로 선정됐다. 총사업비는 약 1967억원 규모다.
우미건설은 사업지 안에 서울 중랑구 면목동 1075번지 일원에 1만 8904㎡ 부지에 지하 7층~지상 34층 규모의 단지를 조성한다. 공공분양 428가구, 이익공유형 56가구, 공공임대 67가구 등 총 551가구가 공급된다. 내년 하반기 착공해 2032년 입주를 목표로 한다.
우미건설은 특화 설계를 적용해 단지의 주거 품질을 높이겠다는 계획이다. 전 가구를 남향으로 배치하고 전면 도로에서 용마산으로 시야가 트이도록 설계해 개방감 있는 조망과 쾌적한 주거 환경을 만들 방침이다. 판상형을 154가구로 늘리고 전용면적 59㎡ 주택에도 4베이 설계를 적용해 실수요자를 위한 맞춤형 평면도 강화한다.
약 4962㎡ 규모의 조경과 6곳의 테마 정원, 단지 내 산책로를 비롯해 스카이라운지, 피트니스센터·골프연습장, 스터디라운지, 맘스스테이션, 다함께돌봄센터, 키즈카페 등 전 연령을 아우르는 실내외 커뮤니티 시설도 갖춘다. 특히 인근 면목동도서관(예정)과 연계한 ‘북 커뮤니티’를 통해 지역과 열린 문화 거점을 만들 예정이다.
우미건설은 이번 용마터널 인근 사업을 비롯해 도심 공공주택 복합사업을 확대해 나갈 계획이다.
이영남 서울시의원, 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 개통식 참석
서울시의회 이영남 의원(더불어민주당·동대문구 제1선거구)이 22일 지하철 1호선 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 개통 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고, 시민들이 안전하고 편리하게 역사를 이용할 수 있도록 지속적인 지원을 펼치겠다고 선언했다. 이번에 선보인 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 설치 사업은 총 63억 5000만원의 사업비를 들여 에스컬레이터 2대를 신설한 프로젝트다. 2025년 3월 첫 삽을 뜬 이후 지장물 이설, 임시보행로 및 차수벽 조성, 기존 구조물 철거 및 신규 구조물 축조, 건축 마감에 이르기까지 제반 공정을 차근차근 거쳐 이날 최종 결실을 맺게 됐다. 이 의원은 “제기동역 1번 출입구를 이용하는 시민들의 불편을 줄이고 보다 안전하고 편리한 이동 환경을 마련하기 위해 추진한 사업이 오늘 결실을 맺게 됐다”며 “특히 어르신과 장애인 등 교통약자를 비롯해 많은 시민들이 제기동역을 더욱 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “에스컬레이터가 설치되기까지 공사 과정에서 시민들의 불편도 적지 않았지만, 서울교통공사와 시공사, 관계자들이 노력해 개통까지 차질 없이 진행할 수 있었다”며 “앞으로도 시민들이 안심하고
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우미건설 관계자는 “이번 참여는 우미건설이 도심 공공주택 복합사업 시장에 본격 진출하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “특화 설계로 입주민 만족도를 높이고, 지속적인 도심 주택 공급으로 지역의 주거 환경 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 우미건설, 용마터널 인근 복합사업 참여자 선정
- 총 551가구 공급, 내년 하반기 착공 계획
- 남향 배치·4베이 설계로 주거 품질 강화
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