ACC, 국가 문화외교 전초기지로 거듭나야

▒ 국립아시아전당 정책토론회 개최…지역 국회의원 8인 주최

3일 ACC 극장3에서 전남광주통합특별시 아시아문화외교 거점화를 위한 정책 토론회‘가 열리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 3일 ACC 극장3에서 전남광주통합특별시 아시아문화외교 거점화를 위한 정책 토론회‘가 열리고 있다.

이미지 확대 3일 ACC 극장3에서 열린 ‘전남광주통합특별시 아시아문화외교 거점화를 위한 정책 토론회’를 마친 뒤 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 3일 ACC 극장3에서 열린 ‘전남광주통합특별시 아시아문화외교 거점화를 위한 정책 토론회’를 마친 뒤 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 3일 ACC 극장3에서 ‘전남광주통합특별시 아시아문화외교 거점화를 위한 정책 토론회’가 열리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 3일 ACC 극장3에서 ‘전남광주통합특별시 아시아문화외교 거점화를 위한 정책 토론회’가 열리고 있다.

세줄 요약 광주·전남 행정통합을 계기로 국립아시아문화전당(ACC)을 국가 문화외교의 전진기지로 육성하자는 논의가 열렸다. 국회의원과 ACC, 전남광주통합특별시가 정책토론회를 열고 지역 문화자산과 아시아 연구·창제작 역량, AI·K-콘텐츠 결합 전략을 제시했다. 광주·전남 통합 계기 ACC 문화외교 거점화 논의

지역 문화자산과 아시아 연구 역량의 결합 제안

AI·K-콘텐츠 접목한 산업·외교 확장 전략 제시

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국립아시아문화전당(ACC)을 국가 문화외교의 전진기지로 키워야 한다는 논의가 본격화됐다. 광주·전남 행정통합을 계기로 ACC의 아시아 문화 연구·창제작 역량과 지역 문화자산을 결합해 아시아와 세계를 잇는 문화외교 거점으로 육성하자는 구상이다.정준호·안도걸·전진숙·양부남·조인철·임문영·권향엽·주철현 의원 등 광주·전남 국회의원 8인이 공동 주최하고 ACC와 전남광주통합특별시가 공동 주관한 ‘전남광주통합특별시 아시아문화 외교 거점화를 위한 정책 토론회’가 3일 광주 ACC 극장3에서 열렸다.이번 토론회에서는 지방소멸 대응을 위한 행정통합을 넘어 광주·전남을 아시아 문화교류와 문화외교의 중심지로 만들자는 전략이 집중 논의됐다.정준호 더불어민주당 국회의원은 환영사에서 “광주·전남 통합은 단순한 행정구역 결합을 넘어 지역의 잠재력과 자산을 세계로 확장하는 대전환”이라며 “통합특별시의 문화자산을 엮어 대한민국을 넘어 아시아 문화교류의 핵심 거점으로 만들어야 한다”고 말했다.첫 발제자로 나선 김상욱 ACC 전당장은 ‘ACC 아시아 문화외교 현황 및 발전 방안’을 통해 ACC가 축적한 아시아 문화 연구 성과를 국가 차원의 외교자산으로 활용해야 한다고 제안했다.ACC의 국제 네트워크와 창·제작 역량을 지자체와 연계해 문화외교의 실효성을 높이자는 것이다.백창기 광주정보문화산업진흥원 부장은 ‘전남·광주, 아시아를 품는 K-콘텐츠 메가시티로의 도약’을 주제로 AI와 가상현실(VR) 등 첨단기술을 K-콘텐츠에 접목하는 전략을 제시했다.지역 문화자산을 콘텐츠로 재해석해 세계 시장에 유통하고, 이를 지역 산업과 일자리로 연결하자는 구상이다.ACC의 아시아 문화 연구와 국제교류, 지역 창작자와 콘텐츠 기업의 산업 역량을 결합해 ‘연구→창작→콘텐츠→국제교류→산업’으로 이어지는 문화 생태계를 만들자는 것이다.종합토론에서는 광주·전남 행정통합의 성패는 통합 이후 무엇을 만들어 내느냐에 달려 있다고 주장했다.광주에는 민주·인권·평화의 역사와 ACC가 있고, 전남에는 섬·해양·생태·농어촌·남도음식 등 독창적인 문화자원이 있다.이를 하나의 문화외교 전략으로 묶고 AI와 K-콘텐츠를 결합하면 행정통합의 외연을 아시아와 세계로 확장할 수 있다는 설명이다.토론은 김명중 전 EBS 사장이 좌장을 맡고 허진아 전남대 교수, 최종일 조선대 교수, 임소엽 나주대 교수가 참여했다. 문화의 인류학적 가치와 경제적 파급효과, 글로벌 이민과 문화교류의 접점 등이 논의됐다.정부 측에서는 이관표 문화체육관광부 지역문화정책과장과 이민진 외교부 문화교류협력과장이 참석해 국가 문화정책과 외교 네트워크를 연계하는 정책·예산 지원 방안을 논의했다.