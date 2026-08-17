[속보] 거제·통영 덮친 700㎜ 물폭탄…정부, 중대본 1단계 가동

세줄 요약 경남 거제와 통영을 중심으로 기록적 폭우가 이어지며 침수와 산사태 우려가 커졌고, 주민 고립과 긴급 대피가 발생했다. 정부는 17일 오전 중대본 비상 1단계를 가동하고 추가 피해 예방과 구조·수습에 나섰다. 거제·통영 중심 기록적 폭우, 피해 확산

주민 고립·긴급 대피 발생, 구조 진행

정부 중대본 1단계 가동, 대응 강화

이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관. 2025.11.6 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤호중 행정안전부 장관. 2025.11.6 행정안전부 제공

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경남 거제와 통영을 중심으로 기록적인 폭우가 쏟아지면서 주민 고립과 대피 등 피해가 잇따르자 정부가 중앙재난안전대책본부(중대본) 비상 1단계를 가동하고 수습에 나섰다.행정안전부는 경남 남해안 일대 집중호우로 인한 침수와 고립 사고가 연이어 발생함에 따라 17일 오전 6시를 기해 중대본 비상 1단계를 가동했다고 밝혔다.현재 거제 회진마을 등에서는 침수로 주민 20여명이 고립돼 구조 작업이 진행 중이다. 또한 아주동 예솔마을에서는 산사태 우려가 커지면서 주민 100여명이 긴급 대피하고 있다.앞서 지난 15일부터 이날 오전 6시까지 집계된 누적 강수량은 거제가 782.5㎜로 가장 많았고, 통영 628.9㎜, 부산 강서 428.5㎜ 등을 기록했다.특히 거제에서는 시간당 124.5㎜에 달하는 폭우가 쏟아졌으며, 부산 강서(101.5㎜), 통영(97.4㎜)에서도 시간당 100㎜ 안팎의 강한 비가 관측됐다.정부는 호우가 당분간 이어지면서 추가 피해가 발생할 가능성에 대비해 관계 기관과 대응 체계를 이어갈 방침이다.윤호중 중대본부장은 “정부는 호우가 그치고 피해 수습이 마무리될 때까지 관계기관과 함께 국민의 생명을 지킬 수 있도록 총력을 다하겠다”며 “국민께서도 재난 안내를 수시로 확인하고 산사태 위험 지역이나 계곡, 하천변, 해안가 등 접근을 자제하고 관련 기관의 통제에 적극 협조해달라”고 당부했다.