서울교통공사 상임감사에 이창근

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이창근 전 서울시 대변인
6·3 지방선거에서 오세훈 서울시장 후보 캠프의 대변인을 지낸 이창근(52) 전 서울시 대변인이 서울교통공사 상임감사에 임명됐다. 30일 서울시와 공사에 따르면 그는 31일부터 3년 동안 상임감사직을 맡는다. 이 자리는 지난 2월 성중기 전 감사가 물러난 뒤 6개월 동안 공석이었다.
선정환 서울시의원, ‘낙산근린공원 배드민턴장 현장점검 및 주민·관계기관 간담회 개최
선정환 서울시의원(더불어민주당, 종로2)은 지난 27일 종로구 낙산근린공원 배드민턴장을 찾아 시설을 직접 점검하고, 서울시·종로구 등 관계기관 및 지역주민들과 함께 현장 간담회를 실시했다고 밝혔다. 이번 현장방문은 선정환 의원과 서울시의회 현장민원과의 주관으로 추진됐으며, 시의회 현장민원과장과 중부공원여가센터 소장을 비롯해 종로구 도시녹지과 및 문화유산과 관계 공무원, 이화동장, 지역주민 등이 자리를 함께했다. 이번 간담회는 기관별로 소관이 나뉘어 있던 다양한 민원 사항을 현장에서 직접 합동 점검하고, 주민들의 생생한 목소리를 수렴하여 실효성 있는 해결책을 도출하고자 기획됐다. 낙산근린공원 배드민턴장은 서울시 중부공원여가센터가 관리하고 있으며, 2면 규모의 시설로 운영되고 있다. 현장에서는 배드민턴장 시설 노후화에 따른 환경개선과 함께 이용 주민들이 지속적으로 요청해 온 공원 내 쉼터 조성 등의 필요성이 주요하게 논의됐다. 다만 해당 낙산근린공원은 한양도성 성곽 문화유산보호구역 내에 위치하고 있어 대규모 구조물의 설치나 환경개선 공사에 제한이 있는 것으로 확인됐다. 이에 선 의원은 “관계기관과 함께 문화유산 관련 절차와 시설 여건을 종합적으로 검토하면
서울시의회 바로가기
서울대에서 경제학 박사 학위를 받은 그는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오세훈 후보 선대위 공보단장을 거쳐 서울시 대변인을 맡았다. 22대 총선에 국민의힘 후보로 경기 하남을에 출마했고, 이후 서울시 비상근직인 시정고문을 지냈다.
2026-08-31 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지