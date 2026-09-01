“한국엔 빙하 없는데 왜?”…네팔 참사에 전문가가 경고한 ‘이 지역’ [이슈픽]

세줄 요약 전문가는 네팔 대홍수와 같은 재난 구조가 한국에도 있다고 경고했다. 강원도와 지리산·설악산 계곡의 펜션·야영장, 급경사 사면, 노후 저수지와 지하차도는 집중호우 때 급류·토석류가 빠르게 덮칠 수 있다고 지적했다. 네팔 대홍수와 유사한 재난 구조, 국내도 존재 경고

강원·지리산·설악산 계곡부, 급류·토석류 위험 지적

경보보다 대피 시간 부족, 현장 훈련 점검 필요

이미지 확대 네팔 빙하 대홍수 사태 닷새째인 30일(현지시간) 누와코트 지역 비두르 지역이 펄로 뒤덮여 있다. 비두르는 현재 접근 가능한 강 최상류 지역으로, 그 위쪽으로는 사실상 육로 접근이 막힌 상태다. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 네팔 빙하 대홍수 사태 닷새째인 30일(현지시간) 누와코트 지역 비두르 지역이 펄로 뒤덮여 있다. 비두르는 현재 접근 가능한 강 최상류 지역으로, 그 위쪽으로는 사실상 육로 접근이 막힌 상태다. 독자 제공

이미지 확대 네팔 빙하 대홍수로 삶의 터전을 잃은 이재민들이 27일(현지시간) 누와코트 지역 비두르 지역에 머물고 있다. 비두르는 현재 접근 가능한 트리슐리 강 최상류 지역이다. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 네팔 빙하 대홍수로 삶의 터전을 잃은 이재민들이 27일(현지시간) 누와코트 지역 비두르 지역에 머물고 있다. 비두르는 현재 접근 가능한 트리슐리 강 최상류 지역이다. 독자 제공

이미지 확대 네팔 중북부 라수와 지역 어퍼트리슐리-1 수력발전소 공사 현장 근처에서 발생한 홍수 장면이 담긴 중국 쪽 출입국사무소의 폐쇄회로(CC)TV 영상. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 네팔 중북부 라수와 지역 어퍼트리슐리-1 수력발전소 공사 현장 근처에서 발생한 홍수 장면이 담긴 중국 쪽 출입국사무소의 폐쇄회로(CC)TV 영상. 엑스 캡처

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대규모 인명 피해를 낸 네팔 대홍수와 같은 형태의 재난 위험이 우리나라에도 존재한다는 전문가의 경고가 나왔다.네팔과 한국의 지형·기후가 같다는 의미가 아니라, 강원도와 지리산·설악산 계곡 주변 펜션과 야영장 등에서도 집중호우에 따른 급류나 토석류가 빠르게 덮칠 경우 충분한 대피 시간을 확보하기 어려울 수 있다는 지적이다.최명기 대한민국산업현장교수단 교수는 지난달 31일 YTN 라디오 ‘슬기로운 라디오생활’에 출연해 네팔 대홍수와 관련해 “네팔은 네팔이고 한국은 한국이라고 생각하기 쉽지만 재난이 만들어지는 구조 자체를 보면 사실 네팔이나 한국은 거의 동일하다”고 말했다.최 교수는 “이번 사고에서 보듯 오랫동안 안전해 보이던 곳이 갑자기 무너졌고 경보를 울려도 대피 시간이 부족했다”며 “이런 재난이 발생하는 본질적인 구조 자체는 다르지 않다”고 설명했다.우리나라에는 네팔과 같은 빙하 지대가 없지만 국지성 집중호우가 비슷한 위험 상황을 만들어낼 수 있다는 것이다.최 교수는 “집중호우가 발생하면 급경사 사면을 따라 물이 내려오면서 마을을 덮치거나 산사태가 발생할 수 있다”며 “강원도나 지리산, 설악산 계곡부의 펜션과 야영장 역시 똑같은 협곡 지형 조건을 가지고 있다”고 말했다.특히 계곡 상류에서 집중호우나 산사태가 발생하면 경보 시스템이 정상적으로 작동하더라도 급류와 토석류가 하류까지 빠르게 도달해 주민이나 관광객이 대피할 시간이 부족할 수 있다고 지적했다.최 교수는 “위에서 경보를 해도 하류에 도달하는 시간이 굉장히 빠르다”며 “토석류가 빠르다면 실제 대피할 수 있는 시간이 부족하다. 그런 측면에서 네팔이나 한국은 역시 똑같다”고 강조했다.우리나라에는 자연재해뿐 아니라 피해를 키울 수 있는 인공적인 위험 요인도 있다고 했다. 최 교수는 태양광 시설과 노후 저수지, 강원·경북 지역의 대형 산불 이후 방치된 사면, 지하 차도 등을 위험 요소로 꼽았다.그는 “우리 역시 실제 그런 위험 속에서 살고 있다”며 “단지 알고 있지 못하기 때문에 방심할 뿐이지 위험은 언제든 내 주변에 닥칠 수 있다는 것을 생각하고 철저한 준비가 필요하다”고 말했다.국내 재난 경보 체계가 갖춰져 있더라도 실제 현장에서 제대로 작동하는지를 점검해야 한다고도 강조했다.최 교수는 “경보 시스템은 충분히 잘 갖춰져 있지만 매뉴얼이 현장에서 실제 작동하느냐에 대해서는 철저하게 점검해야 한다”며 “사이렌이 울렸을 때 어디로 대피해야 하는지도 알 수 없는 상황이고 훈련이 잘 안 돼 있다”고 지적했다.최 교수는 “이번 네팔 대홍수가 우리와 다르다고 안심하는 순간, 그때가 가장 위험한 순간”이라며 “이번 사고의 본질은 빙하 자체가 아니고 경보가 울린 뒤 사람이 실제로 안전한 곳까지 대피할 수 있는 시간이 어느 정도 확보됐느냐는 것”이라고 강조했다.다만 네팔과 국내 산악 지역을 비교하는 것을 두고 지나친 불안감을 조성한다는 반론도 나온다. 네팔과 달리 우리나라에는 빙하나 만년설이 없는 만큼 이번 참사와 국내 산사태 위험을 동일 선상에서 비교하기 어렵다는 지적이다.관련 보도를 접한 일부 네티즌들은 “우리나라는 빙하 지역이 아니다”, “산사태 위험은 있지만 네팔과 직접 비교하는 것은 지나치다”, “국내에는 재난 예측·경보 시스템이 갖춰져 있다”는 등의 반응을 보였다.최 교수 역시 네팔과 한국의 지형이나 기후가 동일하다는 취지로 설명한 것은 아니다. 국내에는 빙하층이 없지만 국지성 집중호우와 급경사 지형이 맞물려 급류나 토석류가 발생할 경우 대피 시간이 부족할 수 있다는 점에서 재난의 ‘본질적 구조’가 다르지 않다는 설명이다.