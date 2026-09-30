최평규 SNT홀딩스 회장, 운해장학재단에 460억 개인 주식 추가 기

세줄 요약 최평규 SNT홀딩스 회장이 자신이 설립한 운해장학재단에 460억원 상당의 SNT홀딩스 주식을 추가 기부했다. 기부가 완료되면 재단의 기본재산은 1760억원 수준으로 늘고, 보유 지분은 9.99%로 올라 2대 주주가 된다. 재단은 이공계 인재 육성과 학술연구 지원을 확대할 계획이다. 최평규 회장, 운해장학재단에 주식 460억 추가 기부

재단 기본재산 1760억 확대, 누적 출연 560억 수준

SNT홀딩스 지분 9.99%로 2대 주주 지위 확보

이미지 확대 지난해 열린 운해장학재단 장학증서 수여식. SNT홀딩스 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 열린 운해장학재단 장학증서 수여식. SNT홀딩스 제공

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최평규 SNT홀딩스 회장이 자신이 직접 설립한 운해장학재단에 460억원 상당 SNT홀딩스 주식을 추가 기부한다.SNT홀딩스는 최 회장이 개인 보유한 SNT홀딩스 주식 99만 891주(지분율 6.65%)를 공익법인 운해장학재단에 기부한다고 공시했다. 기부 규모는 29일 종가 기준으로 460억원이며, 최종 금액은 오는 10월 30일 종가 기준으로 확정된다.운해장학재단은 최 회장 사재 100억원을 포함한 300억원 규모 기본재산으로 2013년 출범한 공익장학재단이다. 출범 이후 장학사업과 학술연구 지원을 꾸준히 이어왔다. 올해 대학생 620명에게 800만원씩 장학금을 지급하는 등 설립 후 13년 동안 장학금 53억3500만원을 지원했다.이번 추가 기부로 재단의 기본재산은 1760억원 수준으로 늘어난다. 최 회장의 누적 출연 금액은 약 560억원에 이른다.이번 기부가 완료되면 재단이 보유한 SNT홀딩스 주식은 148만 9000주로 늘어난다. 지분율은 9.99%로 올라 SNT홀딩스 2대 주주 지위를 갖게 된다. 주가 상승을 반영한 재단의 운용재산 총액은 약 2500억원이다.이에 재단은 미래세대를 위한 이공계 인재 육성, 교육 소외계층 지원과 미래 핵심기술 분야 학술연구 지원 등 공익사업을 더욱 안정적으로 확대해 나갈 방침이다.최 회장은 ““운해장학재단 설립 이후 13년 동안 기업의 발전이 주주가치 제고와 사회 환원으로 이어지는 선순환 구조를 끊임없이 만들어왔다”며 “대한민국 청년들이 훌륭한 인재로 성장하도록 돕는 것이 기업가의 중대한 책무 중 하나라고 생각하기에 우수한 인재를 발굴해 아낌없이 지원하겠다”라고 밝혔다.재단 관계자는 “최 회장의 이번 기부로 전체 재산규모가 더욱 확대돼 장학사업 기반이 더욱 강화됐다. 재단 재산을 이공계 미래 인재육성 등 다양한 분야에서 더욱 가치 있게 사용하기 위한 방안을 마련해 갈 것”이라고 밝혔다.