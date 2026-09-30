최평규 SNT홀딩스 회장, 운해장학재단에 460억 개인 주식 추가 기

세줄 요약
- 최평규 회장, 운해장학재단에 주식 460억 추가 기부
- 재단 기본재산 1760억 확대, 누적 출연 560억 수준
- SNT홀딩스 지분 9.99%로 2대 주주 지위 확보
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지난해 열린 운해장학재단 장학증서 수여식. SNT홀딩스 제공
최평규 SNT홀딩스 회장이 자신이 직접 설립한 운해장학재단에 460억원 상당 SNT홀딩스 주식을 추가 기부한다.
SNT홀딩스는 최 회장이 개인 보유한 SNT홀딩스 주식 99만 891주(지분율 6.65%)를 공익법인 운해장학재단에 기부한다고 공시했다. 기부 규모는 29일 종가 기준으로 460억원이며, 최종 금액은 오는 10월 30일 종가 기준으로 확정된다.
운해장학재단은 최 회장 사재 100억원을 포함한 300억원 규모 기본재산으로 2013년 출범한 공익장학재단이다. 출범 이후 장학사업과 학술연구 지원을 꾸준히 이어왔다. 올해 대학생 620명에게 800만원씩 장학금을 지급하는 등 설립 후 13년 동안 장학금 53억3500만원을 지원했다.
이번 추가 기부로 재단의 기본재산은 1760억원 수준으로 늘어난다. 최 회장의 누적 출연 금액은 약 560억원에 이른다.
이번 기부가 완료되면 재단이 보유한 SNT홀딩스 주식은 148만 9000주로 늘어난다. 지분율은 9.99%로 올라 SNT홀딩스 2대 주주 지위를 갖게 된다. 주가 상승을 반영한 재단의 운용재산 총액은 약 2500억원이다.
이에 재단은 미래세대를 위한 이공계 인재 육성, 교육 소외계층 지원과 미래 핵심기술 분야 학술연구 지원 등 공익사업을 더욱 안정적으로 확대해 나갈 방침이다.
최 회장은 ““운해장학재단 설립 이후 13년 동안 기업의 발전이 주주가치 제고와 사회 환원으로 이어지는 선순환 구조를 끊임없이 만들어왔다”며 “대한민국 청년들이 훌륭한 인재로 성장하도록 돕는 것이 기업가의 중대한 책무 중 하나라고 생각하기에 우수한 인재를 발굴해 아낌없이 지원하겠다”라고 밝혔다.
재단 관계자는 “최 회장의 이번 기부로 전체 재산규모가 더욱 확대돼 장학사업 기반이 더욱 강화됐다. 재단 재산을 이공계 미래 인재육성 등 다양한 분야에서 더욱 가치 있게 사용하기 위한 방안을 마련해 갈 것”이라고 밝혔다.
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