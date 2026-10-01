경찰, 인천 연수구청 압수수색…구청장 선거법 위반 혐의 강제수사 착수

세줄 요약 경찰이 공직선거법 위반 혐의로 고발된 이재호 인천 연수구청장 사건과 관련해 연수구청 공원녹지과와 홍보실을 압수수색했다. 경찰은 관련 서류를 확보해 분석 중이며, 선거법상 행사 제한 기간에 열린 준공식과 개관식이 업적 홍보용이었다는 고발 내용도 조사하고 있다. 연수구청 공원녹지과·홍보실 압수수색 착수

공직선거법 위반 혐의로 이재호 구청장 고발

준공식·개관식 업적 홍보 의혹 조사

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경찰이 공직선거법 위반 혐의로 고발된 이재호 인천 연수구청장과 관련해 강제수사에 착수했다.1일 경찰에 따르면 인천경찰청 반부패·경제범죄수사대는 전날 연수구청 공원녹지과와 홍보실을 압수수색했다.경찰은 관련 서류 등 증거자료를 확보해 분석하고 있다.앞서 경찰은 지난 4월 말 이 구청장의 공직선거법 위반 혐의와 관련한 고발장을 접수하고 고발인과 참고인들을 조사했다.고발인은 6·3 지방선거를 앞두고 지난 3월 열린 농원근린공원 준공식과 4월 청량숲 문화체험원 개관식이 선거법상 행사 제한 기간에 이 구청장의 업적을 홍보하기 위해 개최됐다는 취지로 주장했다.또 시공사가 이 구청장의 이름을 넣어 설치한 준공 기념 표지석이 선거법 위반에 해당한다는 주장도 고발에 포함된 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “압수수색으로 확보한 구체적인 자료와 수사 상황은 밝힐 수 없다”고 말했다.