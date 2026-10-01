부천세종병원 자문위원회, 의료진 및 직원 위해 물품 후원

공기청정기와 이동식 스탠드 등 물품 간호부 및 시설팀에 전달

이미지 확대 부천세종병원 자문위원회 위원들이 의료진을 응원하는 물품 후원식을 갖고 고윤화 자문위 회장(오른쪽에서 세번째)과 혜원의료재단 세종병원 박진식 이사장(첫번째), 이명묵 부천세종병원장(여섯번째) 등이 기념 촬영하고 있다. 부천세종병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 부천세종병원 자문위원회 위원들이 의료진을 응원하는 물품 후원식을 갖고 고윤화 자문위 회장(오른쪽에서 세번째)과 혜원의료재단 세종병원 박진식 이사장(첫번째), 이명묵 부천세종병원장(여섯번째) 등이 기념 촬영하고 있다. 부천세종병원 제공

세줄 요약 부천세종병원 자문위원회가 병동과 외래 간호사, 시설관리팀 직원들을 초청해 격려하고 공기청정기와 이동식 스탠드 등을 후원했다. 휴일 야간 당직 의료진도 찾아 응원하며 현장에 필요한 물품을 전달하는 등 상생 활동을 이어갔다. 자문위원회, 의료진·직원 초청해 격려

공기청정기·스탠드 등 현장 물품 후원

휴일 야간 당직 의료진 응원 방문 지속

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부천세종병원(병원장 이명묵)은 자문위원회(회장 고윤화) 위원들이 의료진 등 임직원을 응원하기 위해 물품을 후원했다고 1일 밝혔다.부천세종병원 자문위는 전날 열린 자문위 정례회의 및 만찬에서 병동 및 외래 간호부 소속 간호사들과 시설관리팀 직원들을 초청해 격려하는 한편, 일선 현장에서 활용할 수 있는 공기청정기와 이동식 스탠드 등 물품을 전달했다.병원 발전과 지역 상생 등을 자문하는 자문위원들은 깜짝 산타가 돼 휴일 야간 당직 의료진을 응원 방문하고 필요한 물품을 전달하는 등 격려 활동을 이어가고 있다.부천세종병원 김윤희 팀장(3B병동팀)은 “매번 따뜻한 응원을 보내주시는 자문위원회 모든 위원께 감사드리며, 보내주신 소중한 물품은 환자와 직원들을 위해 소중히 사용하겠다”고 말했다.부천세종병원 자문위원회 고윤화 회장은 “환자들을 위해 의료 현장에서 애쓰는 부천세종병원 임직원에게 감사와 응원의 마음을 전하고자 작은 정성을 모았다”며 “보다 쾌적한 환경에서 환자들을 돌보는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.이명묵 부천세종병원장은 “항상 병원 발전을 위해 관심과 성원을 보내주시는 자문위원회에서 직원들을 위한 따뜻한 마음까지 전해주셔서 감사드린다”며 “보내주신 격려에 힘입어 임직원 모두가 환자에게 더욱 신뢰받는 의료서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.