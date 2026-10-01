아산 탕정고 착공…2028년 3월 개교

이미지 확대 1일 아산시 탕정면 갈산리 957번지 일원에서 탕정고 교사 신축공사 기공식이 열리고 있다. 도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 1일 아산시 탕정면 갈산리 957번지 일원에서 탕정고 교사 신축공사 기공식이 열리고 있다. 도교육청 제공

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충남교육청(교육감 이병도)은 1일 아산시 탕정면 갈산리 957번지 일원에서 탕정고등학교(가칭 아산탕정2고) 교사 신축공사 착공식을 열었다.탕정고는 2023년 중앙투자심사를 거쳐 45학급(일반 42학급, 특수 3학급), 1169명 규모로 확정됐다.아산시 탕정면 일대의 대규모 개발로 늘어나는 학생 수요 대응을 위해 추진하는 사업이다. 개교 예정은 2028년 3월이다.이병도 교육감은 “학교용지 확보 과정에서 어려움이 있었지만, 지역사회 등이 뜻을 모아 첫 삽을 뜨게 됐다”며 “미래 사회에 함께하는 충남교육 이정표가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.