거제 옥포동서 산사태…아파트 1층 덮쳐 1명 사망·2명 부상

세줄 요약 경남 거제와 통영에 기록적 폭우가 쏟아진 가운데 거제 옥포동 아파트 인근에서 산사태가 발생해 1층을 덮쳤다. 주민 2명이 구조됐고 심정지 상태로 이송된 1명은 숨졌다. 통영 산양읍에서도 산사태로 1명이 다쳤다. 거제 옥포동 아파트 인근 산사태 발생

1층 덮쳐 주민 1명 사망, 2명 부상

통영 산양읍서도 산사태로 1명 부상

이미지 확대 ]17일 오전 경남 거제시 한 주택가에서 산사태가 발생해 소방대원들이 시민들을 구조하고 있다. 2026.8.17 경남소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 ]17일 오전 경남 거제시 한 주택가에서 산사태가 발생해 소방대원들이 시민들을 구조하고 있다. 2026.8.17 경남소방본부 제공

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경남 거제와 통영 지역에 기록적인 폭우가 쏟아지면서 정부가 중앙재난안전대책본부(중대본) 비상 1단계를 가동한 가운데, 거제의 한 아파트 인근에서 산사태가 발생해 주민 1명이 숨졌다.17일 오전 4시 42분쯤 경남 거제시 옥포동의 한 아파트 인근에서 산사태가 발생해 아파트 1층을 덮쳤다.출동한 경찰, 소방구조대는 매몰된 1층에서 주민 2명을 구조하고 심정지 상태 주민 1명을 추가로 구조해 병원으로 이송했다. 심정지 상태 1명은 사망 판정을 받았다.거제시에는 광복절 연휴 3일간 내린 700㎜ 이상 집중호우가 내렸다. 특히 16일 밤∼17일 새벽 사이 400㎜ 이상 극한 호우가 쏟아져 곳곳에서 피해가 발생하고 있다.이날 오전 5시 5분쯤 경남 통영시 산양읍 곤리리에서 발생한 산사태에도 1명이 매몰돼 부상당했다.