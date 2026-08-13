황정민 사생활 논란 터뜨린 40대女, 돌연 온라인서 사라졌다… SNS 계정 ‘접속 불가’

세줄 요약 황정민의 사생활 의혹을 제기하며 스토킹 혐의로 재판받는 40대 여성 A씨의 SNS 계정이 검찰의 벌금 1000만원 구형 이틀 만에 접속 불가 상태가 됐다. 계정 삭제나 차단 가능성이 거론되는 가운데, 선고공판은 다음달 8일로 예정됐다. 황정민 사생활 의혹 제기한 여성 SNS 접속 불가

검찰, 스토킹 혐의로 벌금 1000만원 구형

불륜·협박성 게시글 논란 속 선고공판 예정

이미지 확대 배우 황정민이 6일 오후 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 ‘호프’ 언론시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.7.6 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 배우 황정민이 6일 오후 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 ‘호프’ 언론시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

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배우 황정민(55)의 사생활 의혹을 제기했던 40대 여성 A씨의 소셜미디어(SNS) 계정이 돌연 사라졌다. 검찰이 스토킹 혐의를 받는 A씨에게 벌금 1000만원을 구형한 지 이틀 만이다.A씨의 인스타그램 계정은 13일 현재 접속 불가능한 상태다. 해당 계정 접속을 시도하면 ‘클릭하신 링크가 잘못됐거나 페이지가 삭제됐다’는 안내 메시지가 나온다. A씨 본인이 계정을 비공개 또는 삭제했거나, 인스타그램 측에서 운영 정책에 따라 A씨 계정을 차단한 결과로 풀이된다.해당 계정에는 최근 황정민과의 불륜 관계 및 분쟁을 주장하는 글이 다수 게재돼왔다. A씨는 황정민이 가정적인 이미지와 달리 사생활 문제를 일으켰으며, 이에 따른 민·형사상 분쟁 과정에서도 부당한 대응을 이어왔다고 주장했다.A씨는 황정민에게 고양이 사체 사진과 혈흔이 묻은 휴지 사진 등을 전송한 기록도 SNS에 올려 보는 이들에게 충격을 줬다.A씨는 황정민을 스토킹한 혐의로 재판을 받고 있다.지난 11일 의정부지법 고양지원 형사4단독 김영아 부장판사 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 A씨에게 벌금 1000만원을 선고해달라고 재판부에 요청했다.검찰은 “범행 기간이 장기간이고 피고인이 일방적으로 연락한 횟수가 과도하게 많다”며 “재판 과정에서도 피해자와 가족들에 대한 협박성 글을 SNS에 게시했고, 피해자가 엄벌을 탄원한 점 등을 고려했다”고 밝혔다.그러나 A씨 측은 스토킹 혐의를 부인했다.A씨 측 변호인은 황정민이 한때 연락을 자제해달라는 의사를 밝혔으나, 이후 먼저 A씨에게 전화를 걸거나 A씨의 연락에 호의적으로 응답하기도 했다고 주장했다.A씨도 최후진술에서 “지난 2년 동안 제가 잘한 것만 있다고 말하지는 않겠다”면서도 “감정이 무너져서 하지 말아야 할 행동을 한 순간이 있었다는 것과 제가 2년간 일방적으로 한 사람을 쫓아다닌 스토커였다는 것은 전혀 다른 이야기”라고 말했다.검찰은 이날 신문에서 A씨가 황정민에게 자살을 암시하는 내용의 메시지와 유언장 파일 등을 보낸 경위를 물었다. 고양이 사체 사진과 혈흔이 묻은 휴지 사진 등을 전송하고 황정민의 미성년 아들에게도 연락한 경위도 확인했다.A씨는 이 같은 메시지와 파일, 사진 등을 보낸 사실은 인정했다. 다만 황정민에게 불안감이나 공포심을 주려는 의도는 아니었으며 자신의 상태를 알리고 관계를 정리하는 과정에서 보낸 것이라는 취지로 진술했다.A씨의 선고공판은 다음달 8일 열릴 예정이다.