서울 대학서 외국인 남성이 20대 여성 흉기로 찌른 뒤 해외로 도주…경찰 추적

세줄 요약 서울 시내 한 대학교에서 외국인 남성이 지인인 20대 여성에게 흉기를 휘두른 뒤 해외로 도주했다. 피해 여성은 목 부위에 가벼운 상처를 입었으나 생명에는 지장이 없고, 치료 후 당일 퇴원했다. 경찰은 인터폴 등 국제 공조로 행방을 추적 중이다. 서울 시내 대학서 흉기 피습 사건 발생

지인 관계 20대 여성, 목 부위 경상

범행 직후 해외 도주, 국제 공조 추적

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서울 시내 대학교에서 외국인 남성이 여성을 흉기로 찌른 뒤 해외로 도주해 경찰이 추적 중이다.30일 서울 성북경찰서에 따르면 전날 오전 11시 50분쯤 서울 시내 한 대학교에서 30대 남성 A씨가 지인인 20대 여성 B씨에게 두 차례 흉기를 휘두른 뒤 달아났다.목 부위에 가벼운 상처를 입은 B씨는 생명에는 지장이 없는 상황으로, 병원 치료를 받은 뒤 당일 퇴원한 것으로 전해졌다.A씨는 범행 직후 출국했으며, 경찰은 가해자와 피해자가 지인 관계라고 파악했다.경찰은 인터폴 등 국제 공조를 통해 A씨의 행방을 추적하는 한편 정확한 사건 경위를 파악할 방침이다.