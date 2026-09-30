세줄 요약
- 서울 시내 대학서 흉기 피습 사건 발생
- 지인 관계 20대 여성, 목 부위 경상
- 범행 직후 해외 도주, 국제 공조 추적
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
서울 시내 대학교에서 외국인 남성이 여성을 흉기로 찌른 뒤 해외로 도주해 경찰이 추적 중이다.
30일 서울 성북경찰서에 따르면 전날 오전 11시 50분쯤 서울 시내 한 대학교에서 30대 남성 A씨가 지인인 20대 여성 B씨에게 두 차례 흉기를 휘두른 뒤 달아났다.
목 부위에 가벼운 상처를 입은 B씨는 생명에는 지장이 없는 상황으로, 병원 치료를 받은 뒤 당일 퇴원한 것으로 전해졌다.
A씨는 범행 직후 출국했으며, 경찰은 가해자와 피해자가 지인 관계라고 파악했다.
경찰은 인터폴 등 국제 공조를 통해 A씨의 행방을 추적하는 한편 정확한 사건 경위를 파악할 방침이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
가해자 A씨는 범행 후 어떤 행동을 취했는가?