뜨거운 피클볼 열기 담아낼 도심 속의 피클볼 명소 생겼다

세줄 요약 피클볼 열풍이 커지는 가운데 와우매니지먼트그룹이 석촌호수에 실내 전용공간 해피클 첫 매장을 열었다. 1면 코트와 용품샵을 갖춰 날씨와 계절에 상관없이 이용할 수 있고, 네이버 예약 기반 무인 운영으로 직장인도 편하게 즐길 수 있다. 피클볼 열풍 확산, 전용 경기장 부족 지적

와우매니지먼트그룹, 해피클 석촌호수점 개장

실내 코트·용품샵·무인 예약 시스템 도입

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피클볼 열풍이 거세다.피클볼은 테니스, 배드민턴, 탁구 등의 요소가 결합된 신종 라켓 스포츠다. 비교적 쉽게 기본기를 익힐 수 있어 초보자부터 동호인까지 폭넓게 즐길 수 있다. 친구나 연인, 가족은 물론 직장과 스포츠 동호회 등 다양한 모임을 통해 빠른 속도로 확산되고 있다. 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 폭발적인 인기를 누리며 올림픽 종목 진입 가능성까지 점쳐지고 있다.그러나 피클볼에 대한 관심을 담아낼 하드웨어는 크게 부족한 것이 현실이다. 전용 경기장이 절대적으로 부족해 급증하는 피클볼 수요를 감당할 수가 없다. 그런 가운데 국내 스포츠마케팅업계의 선두주자로 꼽히는 와우매니지먼트그룹이 피클볼 활성화를 위해 팔을 걷어붙여 눈길을 끈다.광나루 한강공원의 피클볼 전용구장을 위탁운영하고 있는 와우매니지먼트그룹이 이번엔 도심 한 가운데서 누구나 쉽게 피클볼을 즐길 수 있는 실내 공간을 마련했다. 와우매니지먼트그룹의 피클볼 경기장 사업 브랜드 ‘해피클’의 첫 사업장인 ‘해피클 석촌호수점’이다. 해피클은 피클볼을 보다 쉽고 즐겁게 경험할 수 있도록 만든 피클볼 전문 브랜드다. 석촌호수점은 1면의 실내 피클볼 코트와 피클볼 용품샵을 갖추고 있어 날씨와 계절에 관계없이 피클볼을 즐길 수 있다. 네이버 예약 기반의 무인 운영 시스템을 적용해 바쁜 직장인이나 짧은 시간 운동을 원하는 이용객도 손쉽게 이용할 수 있다.해피클 관계자는 “피클볼을 처음 접하는 분들도 부담 없이 방문해 직접 플레이해 볼 수 있는 공간을 만들고자 했다. 석촌호수를 찾는 시민들이 새로운 스포츠의 재미를 경험하고 피클볼을 함께 즐기는 사람들이 자연스럽게 만날 수 있는 공간으로 만들어가겠다”고 밝혔다.