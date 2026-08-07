길어진 폭염, 식탁도 덮쳤다…지난해 식중독 1만명 육박

폭염일수 평년의 2.7배·역대 세 번째

식중독 환자 9780명…전년보다 28%↑

살모넬라 환자 4248명, 전체의 43%

음식점서 60% 발생·겨울 노로도 급증

이미지 확대 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 최고기온(왼쪽)과 체감온도 상황이 표시돼 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 최고기온(왼쪽)과 체감온도 상황이 표시돼 있다. 연합뉴스

세줄 요약 지난해 폭염일수가 평년의 2.7배로 늘며 식중독 환자가 9780명까지 증가했다. 7~9월 세균성 식중독이 집중됐고, 살모넬라가 전체 환자의 43%를 차지했다. 음식점과 급식소, 복합조리식품에서 집단 발생이 많아 여름철 위생 관리가 더 중요해졌다. 폭염 장기화로 식중독 환자 9780명 기록

살모넬라·복합조리식품·음식점 발생 집중

7~9월 고온다습 시기, 늦더위까지 확산

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길어진 폭염에 식탁 안전에도 경고등이 켜졌다. 지난해 전국 폭염일수는 평년의 2.7배인 29.7일로 역대 세 번째로 많았다. 같은 해 식중독 환자는 1만 명에 육박하며 최근 6년 새 최대를 기록했다. 고온다습한 여름철에 세균성 식중독이 집중되는 가운데 올해 7월에도 폭염일수가 평년의 두 배를 웃돌고 있어 식중독 우려가 커지고 있다.7일 식품의약품안전처가 발표한 ‘2025년 식중독 발생 통계’에 따르면 지난해 식중독은 319건 발생해 9780명이 감염됐다. 전년보다 발생 건수는 20%, 환자 수는 28% 증가했다.식중독 환자는 코로나19가 확산한 2020년 2534명에서 2021년 5160명, 2022년 5501명, 2023년 8789명으로 늘었다. 2024년 7624명으로 감소했다가 지난해 다시 증가하며 최근 6년 새 가장 많았다. 발생 건수도 2020년 164건에서 지난해 319건으로 두 배 가까이 늘었다.지난해는 기상 관측 이래 두 번째로 더운 해였다. 연 평균기온은 13.7도로 역대 최고였던 2024년 14.5도에 이어 두 번째로 높았다. 폭염일수는 29.7일로 평년 11일의 2.7배였고 열대야일수도 평년의 2.5배인 16.4일에 달했다. 6월 중순 시작된 이른 더위가 10월까지 이어지면서 여름과 가을 전반에 고온 현상이 나타났다. 더위가 일찍 시작해 늦게 물러나면서 세균성 식중독 위험 기간이 여름 한 철을 넘어 초가을까지 길어진 셈이다.지난해 6~8월에는 전체 식중독의 34%인 107건이 발생했고 환자는 3551명으로 전체의 36%를 차지했다. 월별로는 늦더위가 이어진 9월이 45건·1475명으로 가장 많았다. 8월 42건·1454명, 7월 37건·1108명으로 뒤를 이었다. 식약처는 기온과 습도가 높은 7~9월에 세균성 식중독이 많이 발생했다고 분석했다.원인 병원체 중에서는 살모넬라가 79건·4248명으로 가장 많았다. 전체 식중독 환자의 43%에 해당한다. 살모넬라 환자는 2021년 1561명에서 지난해 4248명으로 4년 새 2.7배로 늘었다. 발생 건수도 같은 기간 32건에서 79건으로 증가했다.살모넬라는 오염된 달걀을 만진 손이나 조리도구를 통해 다른 음식으로 옮겨갈 수 있다. 지난해 난류와 관련해 발생한 식중독은 14건에 그쳤지만 환자는 2392명에 달했다. 발생 건수는 전체의 4%였으나 환자는 24%를 차지해 한 번 발생하면 대규모 감염으로 번지는 양상을 보였다.원인 식품이 확인된 사례 중에서는 급식과 김밥 등 복합조리식품이 62건·3260명으로 가장 많았다. 어패류가 20건, 육류가 16건으로 뒤를 이었다. 여러 식재료를 함께 사용하는 음식은 조리 과정에서 칼이나 도마를 통해 교차 오염될 가능성이 크다. 조리한 음식을 상온에 오래 두면 미생물도 빠르게 증식한다.시설별로는 음식점에서 전체의 60%인 192건이 발생해 가장 많았다. 환자는 3850명이었다. 음식점 식중독 비중은 2021년 49%에서 2022년 58%, 2023년 56%, 2024년 58%, 지난해 60%로 높아졌다. 학교 외 집단급식소에서는 47건·1865명, 학교에서는 36건·1691명이 발생했다.다만 지난해 식중독 환자 증가에는 겨울철 노로바이러스 확산도 영향을 미쳤다. 겨울철 식중독 환자는 2024년 712명에서 지난해 1625명으로 두 배 넘게 늘었다. 발생 건수도 같은 기간 48건에서 68건으로 증가했다. 노로바이러스 식중독은 37건에서 68건으로 늘었다.