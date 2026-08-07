‘최악 폭염’ 서울마저 ‘40도’ 찍었다…하남은 40.7도

세줄 요약 입추인 7일에도 극한 폭염이 이어지며 서울 노원구 AWS에서 40.2도가 관측됐다. 서울에서 40도를 넘은 것은 8년 만이고, 하남 40.7도와 광양 40.2도 등 전국 곳곳이 40도 안팎까지 올랐다. 기상청은 주말부터 기온이 다소 내려가도 무더위는 계속될 것으로 봤다. 서울 노원구 40.2도 관측, 8년 만의 40도 돌파

하남 40.7도·광양 40.2도, 전국 40도 안팎 확산

주말 기온 하락 전망, 무더위는 계속 예고

이미지 확대 폭염 속 입추 입추인 7일 서울 성수동 거리에서 시민 및 외국인들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 2026.8.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭염 속 입추 입추인 7일 서울 성수동 거리에서 시민 및 외국인들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 2026.8.7 연합뉴스

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기상관측 사상 최악의 폭염이 입추(立秋)인 7일에도 이어져 서울 낮 최고기온이 40도를 돌파했다.기상청에 따르면 이날 오후 3시 31분 서울 노원구의 자동기상관측장비(AWS)에서 낮 최고기온이 40.2도를 기록했다.서울 지역에서 40도를 넘는 기온이 관측된 것은 2018년 8월 1일 이후 8년 만이다. 이날 종로구 서울기상관측소 기준 서울 대표 기온은 38.0도까지 상승했다.경기 하남시 덕풍동(40.7도), 전남광주 광양시 광양읍(40.2도) 등 각지에서 40도 이상의 고온이 관측됐다.강원 영월과 경기 여주시 금사면, 경남 밀양시 등은 39.8도까지 치솟는 등 40도에 육박하는 폭염이 전국을 덮쳤다.기상청은 극한 폭염이 이날까지 이어진 뒤 주말부터는 기온이 다소 낮아지지만 무더위는 여전할 것으로 내다봤다. 토요일인 8일 전국 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 26~35도로 예보됐으며 일요일인 9일은 21~26도와 26~35도로 관측됐다.