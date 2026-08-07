갈수록 심해지는 경남 농업용수 가뭄…사천시 ‘관심’서‘주의’로 격상

세줄 요약 마른장마와 폭염이 겹치며 경남 농업용수 가뭄이 악화됐다. 사천시는 비상 대응 단계가 관심에서 주의로 올라갔고, 경남 전체 저수율도 36.7%로 평년의 51.2%에 그쳤다. 밀양시 등 11개 시군은 경계 단계이며, 도와 농어촌공사는 물 공급 대책을 이어가고 있다. 마른장마·폭염 겹치며 경남 농업용수 가뭄 심화

사천시 비상단계 관심에서 주의로 격상

경남 전체 저수율 36.7%, 평년의 절반 수준

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마른장마에 폭염이 겹치면서 경남 대부분 시군의 농업용수 부족이 날이 갈수록 심해지고 있다.경남도는 사천시의 농업용수 가뭄 비상 대응 단계가 ‘관심’에서 ‘주의’로 격상됐다고 7일 밝혔다.농업용수 가뭄 단계는 관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계로 나눠 발령된다. ‘관심’ 단계는 30년 평년 대비 저수율 70% 이하일 때 발령한다. 주의는 60% 이하, 경계는 50% 이하, 심각은 40% 이하다.사천시 농업용수 저수율은 45.2%로, 평년 대비 59.4% 떨어진 상태다.경남 전체 농업용수 저수율은 이날 기준 전날보다 0.8% 떨어진 36.7%다. 이는 평년의 51.2%에 그치는 수준이다.밀양시·양산시·의령군·산청군·창원시·거제시·창녕군·하동군·진주시·김해시·함안군 등 11개 시군은 현재 경계 단계가 발령돼 있다.특히 밀양시는 농업용수 현재 저수율이 29.9%로, 평년의 40.1%에 불과해 곧 심각 단계로 올라갈 가능성도 있다.통영시·고성군·합천군, 사천시는 주의, 남해군·거창군은 관심 단계다. 경남 18개 시군 중 농업용수 가뭄 비상대응 단계에 진입하지 않은 곳은 함양군뿐이다.도와 한국농어촌공사는 낙동강 물을 끌어와 저수지에 채우거나 하천물과 지하수를 논밭에 직접 공급해 농업용수 부족에 대응하고 있다.