세줄 요약
- 마른장마·폭염 겹치며 경남 농업용수 가뭄 심화
- 사천시 비상단계 관심에서 주의로 격상
- 경남 전체 저수율 36.7%, 평년의 절반 수준
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
경남도청 전경. 경남도 제공
마른장마에 폭염이 겹치면서 경남 대부분 시군의 농업용수 부족이 날이 갈수록 심해지고 있다.
경남도는 사천시의 농업용수 가뭄 비상 대응 단계가 ‘관심’에서 ‘주의’로 격상됐다고 7일 밝혔다.
농업용수 가뭄 단계는 관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계로 나눠 발령된다. ‘관심’ 단계는 30년 평년 대비 저수율 70% 이하일 때 발령한다. 주의는 60% 이하, 경계는 50% 이하, 심각은 40% 이하다.
사천시 농업용수 저수율은 45.2%로, 평년 대비 59.4% 떨어진 상태다.
경남 전체 농업용수 저수율은 이날 기준 전날보다 0.8% 떨어진 36.7%다. 이는 평년의 51.2%에 그치는 수준이다.
밀양시·양산시·의령군·산청군·창원시·거제시·창녕군·하동군·진주시·김해시·함안군 등 11개 시군은 현재 경계 단계가 발령돼 있다.
특히 밀양시는 농업용수 현재 저수율이 29.9%로, 평년의 40.1%에 불과해 곧 심각 단계로 올라갈 가능성도 있다.
통영시·고성군·합천군, 사천시는 주의, 남해군·거창군은 관심 단계다. 경남 18개 시군 중 농업용수 가뭄 비상대응 단계에 진입하지 않은 곳은 함양군뿐이다.
도와 한국농어촌공사는 낙동강 물을 끌어와 저수지에 채우거나 하천물과 지하수를 논밭에 직접 공급해 농업용수 부족에 대응하고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
사천시의 농업용수 가뭄 단계가 변경된 내용은?